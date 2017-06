Për shërbimet online duhet vetëm zëri

Nuk do të ketë më fjalëkalime për të hyrë në llogarinë tuaj online, pasi do t’ju mjaftojë vetëm zëri i mbajtësit të llogarisë dhe kaq.

Me zgjidhje të qëndërzuara dhe të sigurta në Cloud, çdo frazë e thënë nga përdoruesi do të mblidhet nga një smartphone ose kompjuter me mikrofon, kriptohet dhe i dërgohet serverit posaçërisht të akredituar. Atje përpunohet dhe verifikohet me një gjurmë zanore të pararegjistruar. E gjithë kjo, në pak sekonda.

Ky është objektivi i projektit Octave, të financuar nga Komisioni Europian në kuadër të programit Horizon 2020. Janë 12 partnerë europianë nga shtatë vende.

“Sistemet e sigurisë të përdorura deri më sot si fjalëkalimi, smartcard, mund të harrohen, të zhduken apo të vidhen nga persona të tjerë, që mund t’i keqpërdorin. Teknologjia e njohjes biometrike, zanore në këtë rast, janë më të sigurta dhe respektuese të privatësisë”, thotë Alessandro Luciano, pressident i fondacionit q koordinon të gjithë partnerët në këtë projekt.