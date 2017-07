Për kë e ka këtë mesazh ndarje Eni Çobani? (Foto)

Juristja Eni Çobani është bërë tashmë një figurë mjaft e dashur për shqiptarët.

Por këtë herë ajo duket se ka habitur me postimin e saj të fundit. Çobani ka publikuar një foto në Instagram në të cilën shfaqet e buzëqeshur dhe e grimuar bukur, por ajo ka habitur është mesazhi i ndarjes poshtë kësaj foto.

“Ne qofte se e do dike lere te lire, nqs ai vjen tek ty, eshte i joti, nqs nuk vjen, ska qene, dhe nuk do te jete i joti asnjehere. Kjo eshte e verteta dhe e verteta do pranuar ashtu sic eshte,”-përfundon postimi i saj.

Nuk dihet se kujt i adresohet ky postim i juristes së njohur.