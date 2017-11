Për gjashtë muaj Kosova plotëson vetëm 34.8 % të masave për MSA

Republika e Kosovës po shënon ngecje në zbatimin e Marrëveshjes për Stabilizim-Asociim, kun ë bazë të një raporti të dalë nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike, i cili monitoroi “Zbatimi i Planit Kombëtar për MSA-në”, thuhet se brenda harkut kohor gjashtë mujor, vetëm 34.8 për qind nga 241 masa që duhen zbatuar janë zbatuar nga institucionet e Kosovës.

Albana Merja nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike, theksoi se sipas Planit Kombëtar për MSA-në, Kosova duhet t’i zbatojë 241 masa në total, derisa vetëm masa legjislative janë 119 të tilla.

“Pjesa tjetër rreth 65 për qind janë masa ose që nuk janë realizuar fare, ose disa prej tyre që janë pjesërisht të plotësuara. Duhet theksuar nga 241 veprime që janë në total, 119 veprime janë masa legjislative, këtu përfshihen si legjislacioni primar ashtu edhe ai sekondar, që ka të bëjë me urdhra legjislativ apo rregullore të ndryshme. Më konkretisht kanë qenë 34 ligje për t’u miratuar gjatë gjashtë mujorit të parë 2017, 41 rregullore dhe 44 urdhër administrative. Përfundimisht janë miratuar plotësisht vetëm katër ligje, 13 rregullore dhe 21 urdhra administrative”, tha Merja.

Një nga arsyet e ngecjes janë zgjedhjet e përgjithshme.

“Zgjedhjet e reja, ose të parakohshme për kuvendin e Kosovës normalisht që ka ndikuar që ky proces të ngadalësohet dhe nuk kemi parë një përmbushje të atyre masave me atë ritëm që do të duhej të ishte. Me konkretisht për gjashtë mujorin e parë të vitit 2017 institucionet e Kosovës kanë pasur për të zbatuar në total 241 aktivitete të ndara në 32 institucione”, tha Merja. /KI/