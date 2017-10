Për fundjavë ulje të temperaturave për 8-10 gradë Celsius

Sipas IHK-së, fushat me presion të lartë atmosferik, mbi vlerat e normales që ishin prezent gjatë ditëve të fundit janë duke u dobësuar në mënyrë rapide duke krijuar kushte për vranësira, reshje shiu dhe ulje të temperaturave për 8-10 gradë Celsius.

Të shtunën priten reshje shiu të cilat vende-vende do të vazhdojnë edhe ditën e diel me intensitet më të dobët. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0 deri 5 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 9-13 gradë Celsius.

Do të fryjë erë kryesisht nga veriperëndimi me shpejtësi deri 13m/s. /KI/