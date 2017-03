Për 8 mars marshojnë, nuk festojnë

Do të nisë sot, me fillim nga ora 12.00, nga Sheshi “Zahir Pajaziti” në Prishtinë, marshi me moton “MARShojmë, s’festojmë”. Ky marsh është organizuar në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, më 8 mars, në shenjë revolte dhe solidarizimi me të gjithë ato gra që protestojnë sot në gjithë botën dhe që kërkojnë të drejta ekonomike dhe shoqërore, si parakushte për një qytetari të njëmendët.

Dy prej aktivistëve të këtij marshi protestues, Anita Nikaj dhe Ramadan Sokoli, sot në emisionin e RTK-së, “Mirëmëngjesi Kosovë”, drejtpërdrejt nga Sheshi “Zahir Pajaziti” po në Prishtinë, kanë thënë se me këtë marsh u bashkëngjiten të gjitha atyre grave që duan punësim pa shfrytëzim, barazi, liri dhe drejtësi shoqërore. “8 Marsi në Kosovë njihet si Dita e Nënës ose e Gruas. Zakonisht te ne festohet dhe zakonisht blihen lule dhe dhurohen, por në gjithë botën për 8 mars protestohet për padrejtësi, për shtypjen historike të grave, prandaj sot do t’i bashkohemi të gjitha vendeve të botës me marshin ‘Marshojmë, s’festojmë’”, është shprehur Ramadani, ku edhe ka bërë me dije se kolektivi qytetar “MARShojmë, s’festojmë” është i përbërë prej disa aktivistëve të të drejtave të grave nga organizatat e ndryshme joqeveritare; nga artistë, medie, profesorë, akademikë etj., të cilët do të ngrehin zërin ndaj padrejtësive të shumta. “Kërkojmë punësim me pagë që na mundëson jetë të dinjitetshme. Duam sigurim shëndetësor, siguri në punë dhe punë pa diskriminim për të gjithë pa dallim etnie, moshe, shkollimi, orientimi seksual dhe të aftësisë”, kanë thënë dy të rinjtë e këtij marshi, të cilët kanë bërë me dije se marshojnë dhe s’festojnë kundër seksizimit, homofobisë, transfobisë dhe racizmit.

Organizatorët e këtij marshi paraprakisht kanë bërë edhe ftesa. E ftesa kanë thënë se u kanë bërë punëtorëve të bankës dhe të postës, pasi qëllimi i marshit të sivjetmë është të drejtat e grave në punë dhe barazia në punë. “Çdo vit ky marsh e ka një temë. Këtë herë temë e kemi punën, që gratë në punë të trajtohen barabartë. Gratë diskriminohen në çdo aspekt edhe nga përkatësia etnike, nga komuniteti LGBTI, për shkak të pushimit të lehonisë apo planifikimit familjar ndryshohet kontrata e tyre, nuk punësohen dhe nuk merren parasysh në intervista të punës”, është shprehurRamadani, kurse Anita ka shtuar se gruaja është e diskriminuar në të gjitha aspektet, që nga ballafaqimi me komente seksiste prej burrave në rrugë, në autobus, në shkollë, në universitet, madje as në shtëpi gjendja e gruas nuk është e kënaqshme. Sipas hulumtimit të Rrjetit të Grave bërë vitin e kaluar, mbi 50 për qind e grave përjetojnë dhunë familjare qoftë psikologjike, seksuale, ekonomike, ndërsa mbi 60 për qind e tyre kanë qenë së paku një herë të ngacmuara seksualisht. Këto janë shifra alarmante dhe këto ndodhin jo vetëm nëpër vende rurale, por në qendra kryesore të Kosovës.

Po ashtu, Anita dhe Ramadani kanë bërë me dije se marshojnë dhe s’festojnë për barazi në punësim, përfaqësim politik dhe në familje. Ndër të tjera, kanë njoftuar se aktivitetet e këtij marshi kanë filluar nga ora tetë e mëngjesit, duke shpërndarë broshura nëpër duar të qytetarëve, për t’i informuar ata rreth kësaj ngjarje. Ndërkaq, në një llogari që këta dy të rinj, së bashku me të tjerë organizatorë kanë hapur në rrjetin social “Facebook”, kanë publikuar edhe agjendën e sotme dhe disa nga përgatitjet për këtë marsh.

Agjenda:

08:00 – 09:00 Aksion Informimi

Vendi: Prishtinë

10:00 – 11:30 Adresimi i ngacmimeve seksuale në universitetet publike

Vendi: Amfiteatri, Biblioteka Kombëtare “Pjetër Bogdani” (Organizuar nga Artpolis)

12:00 – 14:00 MARShojmë S’Festojmë

Vendi: Sheshi “Zahir Pajaziti”, Banka Qendrore e Kosovës, Komuna e Prishtinës, Gjykata Komunale, Parlamenti/Qeveria e Kosovës

14:30 – 16:30 Punëtori për integrimin e perspektivës gjinore në nivel të organizatave dhe programeve (Organizuar nga PEN)

Vendi: Zyrat e PEN, Aktash, prapa ish-“Intereminex”

15:00 – 17:0 Fushatë/Aksion Informimi (organizuar nga koalicioni “Të drejtat e barabarta për të gjithë”)

Vendi: Gjilan, Prishtinë, Dragash, Graçanicë, Shillovë, Ranillugë, Gorazhdec, Gjakovë, Ferizaj, Prizren, Fushë-Kosovë, Mitrovicë, Partesh, Pejë.

18:00 – 20:00 Instalacion

20:00 Shfaqja “Copë copë” (Organizuar nga Artpolis)

Vendi: Teatri Oda