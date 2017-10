Për 200 vjet do të komunikojmë me mendime

Fizikanti amerikan dhe shkrimtari Alain Lajtman beson se njerëzit do të komunikojnë me mendimet për 200 vjet dhe me cipë në kokë do të jenë të lidhur drejtpërdrejt me internetin dhe ajo që e frikëson është një luftë bërthamore, e cila mund të vijë nga “dy liderët e çmendur që veprojnë si fëmijë” .

“Biologjia dhe teknologjia, duke punuar së bashku, prodhojnë një lloj të ri të qenieve njerëzore dhe mendoj se në 100 deri në 200 vitet e ardhshme do të kuptojmë më shumë sesi memorja ruhet në trurin e njeriut. Unë besoj se ne të gjithë do të kemi cipë kompjuterike në tru që do të na lidhin drejtpërdrejt në internet. Do të mjaftonte vetëm të mendojmë për disa nga informacionet që na duhen dhe do të shfaqet në kokën tonë, “tha Lajtman në një intervistë me Tanjug, transmetuar nga Kosova.info.

Ai beson se njerëzit do të jenë në gjendje të komunikojnë me njëri-tjetrin në mendimet e tyre.

“Ndoshta një njeri do të duket i njëjtë për 200 vjet, por do të jetë krejtësisht ndryshe. Unë besoj se do të bëhemi gjysmë makina dhe gjysmë kompjutor, dhe se biologjia dhe teknologjia na çojnë drejt kësaj, “tha ai.

Ai vëren se, veçanërisht në vendet e zhvilluara, jetohet shumë shpejt.

“Të gjithë dikund shpejtojnë, shpejtësia e komunikimit, rrjedha e informacionit, smartphones, të gjithë jemi të lidhur pa ndërprerje, luftojmë vazhdimisht, nuk japim kohë për të menduar se kush jemi dhe cilat janë vlerat tona. Ne jetojmë në një botë të përshpejtuar dhe na shkatërron frymësisht, na shkakton dëm të madh “, tha Lajtmen.

Ai thotë se ëndrrat e Ajnshtajnit janë më imagjinues dhe i ngjajnë romaneve të Gabriel Garcia Marquez dhe Salman Rushdie, por ai gjithashtu vë në dukje se shkenca moderne ka shumë fantazi në vetvete./KI/