Për 1.5 milionë euro vendosi nëna e Dardan Sejdiut, miku i Shpendit projektin, Liburni lejet

Vite më parë nëna e ish nënkryetarit të Prishtinës, Dardan Sejdiu, “dënoi” taksapaguesit kosovarë për 1.5 milionë euro që t’i paguhen kompanisë “Jona Med” për një kontratë të dyshimte. Vite me pas “Jona Med” (pronare e kompanisë ndërtimore Lesna) po merr leje të ndërtimit nën udhëheqjen e Shpend Ahmetit dhe Dardan Sejdiut ku projektin e parë për leje e ka bërë miku i Shpendit.

Me ardhjen e Shpend Ahmetit në krye të Prishtinës, ndërtuesit e banesave filluan një rebelimin në kryeqytet duke e akuzuar kryetarin e ri për stopim të lejeve të ndërtimit. Por, ish deputeti i LDK-së, Hashim Deshishku me kompaninë e tij “Deshishku Construction” në atë vorbull tensionesh e gjeti formulën i pari se si të pajiset me leje të ndërtimit lidhur më disa investime që i kishte në plan t’i bën.

Për rregullimin e dokumentacionit dhe hartimin e projektit e angazhoi si projektues të dy banesave kompaninë “Urban Plus” me pronarë Ilir Gjinolli, i cili është miku i kryetarit të Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti. Njëra banesë u ndërtua në “Tophane” në mes të vitit 2014 dhe tjetra në mes të vitit 2015 në lagjen Kalabria. Sipas ligjit dokumentacionin për leje të ndërtimit e rregullon kompania projektuese bashkë me investitorin, shkruan lajmi.net.

“I lejohet investitor “Deshishku Construction” me pronar Hashim Deshishku, ndërtimi i objektit shumëbanesor me afarizëm, në kuadër te bllokut urbanistik “T5” te Planit Rregullues “Tophane me etazhitet B+P+12. Hartimin e projektit kryesor për objektin investiv e ka bere kompania projektuese SH.P.K. “Urban Plus” nga Prishtina”, thuhet në vendimin e lejes së ndërtimit të lëshuar me 14.05. 2014. Ndërkaq, leja e ndermit i ka kushtuar Deshishkut 135 mijë euro.

“I lejohet investitorit sh.p.k “Lesna” me përfaqësues Bekim Deshishku, ndërtimi i objektit shumë banesore me afarizëm Lam. “Objekti 3″ me etazhitet 2B+P+9, ne kuadër te Planit Rregullues Kalabria” i miratuar me vendimin e Kuvendit Komunale me 03.08.2005. Hartimin e projektit kryesor për objektin inventiv e ka bere “URBAN PLUS”, thuhet në vendimin e lejes tjetër që është lëshuar me në mes të vitit 2015, e që zyrtarisht për pronarë e ka Bekim Deshishku që është vëllai i ish deputetit të LDK-së. Kjo leje është paguar për Komunën e Prishtinës 84 mijë euro.

Më pas, po në Kalabri, familja Deshishku për disa llamella tjera kanë marrë leje te ndërtimit edhe vitin e kaluar, por që projekti ideor i tyre është bërë nga një kompani tjetër.

Lejet janë të nënshkruara nga drejtori, Liburn Aliu.

Por, familja Deshishku që kohë më parë e kanë një përvojë të mirë me familjarët e udhëheqjes së Komunës së Prishtinës.

Ish-drejtuesja e Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Prishtinë dhe ish-gjyqtarja Suzana Sejdiu që është nëna e nënkryetarit të deritashëm të Prishtinë, Dardan Sejdiu, vite më parë i “dënoi” taksapaguesit kosovar për 1.5 milion euro që t’i paguhen kompanisë “Jona Med” për një kontratë të dyshimtë. Kompania ndërtimore “Lesna” që po ndërton në Prishtinë është pronësi të kompanisë “Jona Med”, e kjo kompani është në pronësi të vëllait të ish deputetit të LDK-së Bekim Deshishku.

Një pjesë e parave të investuara në këto llamella në Prishtinë, mund të jenë edhe të taksapaguesve kosovarë. Kjo pasi që, para rreth 6 viteve, ish-drejtuesja e Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Prishtinë dhe ish-gjyqtarja Suzana Sejdiu e kishte ndëshkuar Ministrinë e Shëndetësisë për rreth 1.5 milionë euro në dobi të kompanisë “Jona Med”, para të cilat ia kishte paguar të gjitha ministria.

Sejdiu kishte vendosur në rastin IC n. 346/2011, ku Ministria e Shëndetësisë ishte paditur nga “Jona Med” për një dëm të shkaktuar ndaj saj nga ministria. Sejdiu kishte vendosur në favor të kompanisë në fjalë, në emër të dëmshpërblimit për materialet dhe ilaçet që operatori në fjalë thuhej se nuk i ka dërguar Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, duke mundësuar kështu dëmin prej 1.5 milion eurove të buxhetit të shtetit, gjegjësisht të MSh-së. Pas këtij vendimi të gjyqtares në fjalë ishin marrë vesh që mos të ushtrojnë ankesë në këtë vendim të gjyqtares as Ministria e Shëndetësisë dhe as Ministria e Drejtësisë, me qëllim që vendimi të bëhet i plotfuqishëm , përmes të cilit operatori në fjalë kishte inkasuar 1,5 milionë euro nga buxheti i shtetit.

Vite më pas, familja Deshishku kishte marrë leje të ndërtimit nga udhëheqja e Shpend Ahmetit, dy projektet të cilat i ka bërë miku i kryetarit Ahmeti.

Kompania e mikut, Shpend Ahmeti “Urban Plus” e ka bërë edhe revidimin e Planit Rregullues të lagjes “Kalabria”, ndonëse i njëjti akoma nuk është miratuar në Kuvendit komunal të Prishtinës. Ndërkohë, po kjo kompani e ka bërë edhe revidimin e Planit Rregullues për lagjen “Arbëria” dhe i njëjti është aprovuar në Kuvend.

Ndërkohë që një kompani është duke hartuar apo reviduar planin rregullativ për një zonë të caktuar dhe në të njëjtën kohë merr projekt për ta bërë për të nxjerrë leje ndërtimore mund të shihet si konflikt interesi, pasi që personat e përshirë në hartim mund të jenë ndikuar që të favorizojnë palën që i ka angazhuar për projekt ndërtimi. Ose edhe nëse më vonë merr projekte ndërtimore në atë zonë mund të jetë indikator i sigurt se personat e përfshirë ne hartimin e atij plani kanë qenë të ndikuar për përfitime të veta.

Foto: Ilir Gjinolli dhe Shpend Ahmeti