Pence: “Do të kthehemi në Hënë dhe do të shkojmë në Mars”

“Këtu nga kjo urë për në hapësirë, kombi ynë do të kthehet në Hënë dhe ne do t’i vendosim çizmet amerikane në sipërfaqen e Marsit”, tha Pence, në fjalimin drejtuar punonjësve të NASA-s në Qendrën e Hapësirës “Kennedy” në Florida.

Pence lavdëroi përpjekjet e organizatës së hapësirës drejt bërjes së “fantashkencës një fakt shkencor” dhe ripohoi përkushtimin e Donald Trump ndaj misionit të NASA-s për eksplorim dhe zbulim, transmeton Gazeta Express.

Pence tha gjithashtu se hapësira është vitale për sigurinë kombëtare të Amerikës, duke premtuar: “Mund t’ju siguroj se nën Presidentin Donald Trump, siguria amerikane do të jetë dominuese në qiej siç është këtu në Tokë”.

Appreciated meeting some of the incredible astronauts at @NASAKennedy that will help usher in a new era of American space leadership #VPinFL pic.twitter.com/MiAWRSXU2C

