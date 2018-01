Pence: Ambasada amerikane në Jerusalem në vitin 2019

Zëvendëspresidenti amerikan, Mike Pence, thotë se Shtetet e Bashkuara do ta hapin Ambasadën në Izrael, në Jerusalem, në vitin 2019.

Pence, i cili gjendet për vizitë në Izrael, tha sot se administrata e presidentit, Donad Trump, do të lëvizë me planin e vet, i cili është vlerësuar si kundërthënës, dhe ambasada do të hapet në fund të vitit 2019.

Më parë parashikohej se lëvizja e ambasadës nga Tel Avivi në Jerusalem do të mund të zgjaste katër vjet.

Në fjalimin e tij në Parlamentin e Izraelit, Mike Pence e ka mbrojtur vendimin e Trumpit për ta njohur Jerusalemin për kryeqytet të Izraelit. Ky vendim është kritikuar zëshëm nga palestinezët dhe aleatët e tyre arabë.

Palestinezët pretendojnë se Jerusalemi Lindor, që ishte okupuar nga Izraeli, do të jetë kryeqytet i shtetit të tyre të ardhshëm.

Pas vendimit të Trumpit për njohjen e Jerusalemit si kryeqytet të Izraelit, palestinezët thanë se ata do ta refuzojnë çfarëdo plani të paqes të prezantuar nga administrata Trump.