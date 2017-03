PDK përgatitet për Konventë

DCAF (Qendra e Gjenevës për Kontroll Demokratik të Forcave të Armatosura) në bashkëpunim me Inspektoratin Policor të Kosovës (IPK), Policinë e Kosovës (PK) dhe Akademinë e Kosovës për Siguri Publike...

Pas kësaj periudhe me temperatura të larta mbi vlerat e mesatareve, vendi ynë gjatë fundjavës do të shoqërohet me mot të paqëndrueshëm, kjo si pasojë e masave të ajrit...