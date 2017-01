PDK-Ferizaj: Kur daja i kryetarit Sfarqa duhej t’i pastronte rrugët e fshatrave të Ferizajt?!

Dega e Partisë Demokratike të Kosovës në Ferizaj, nëpërmes të një Letre të hapur drejtuar Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Ferizaj, Shukri Jashari, si dhe opinionit të gjerë, kanë kritikuar kryetarin e Komunës së Ferizajt Muharrem Sfarqa, siç thonë për gjendjen kaotike në territorin e kësaj komune si pasojë e reshjeve të borës, mungesën e angazhimit adekuat në pastrimin e rrugëve dhe trotuareve nga bora, e në veçanti dhënien e tenderit për pastrimin e rrugëve dajës së tij.

“E nderuara medie, Kur daja i kryetarit Sfarqa duhej t’i pastronte rrugët e fshatrave te Ferizajt???!!! Letër e hapur Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Ferizaj, Z. Shukri Jashari I nderuar, z. Jashari, Duke ju uruar një vit të mbarë dhe të suksesshëm në punën tuaj si dhe marrjen e detyrës së re, po iu drejtohemi me këtë letër të hapur. Që nga mbrëme në Komunën e Ferizajt mbretëron gjendje kaotike, si pasojë e reshjeve të borës. Janë të rrezikuara jetërat e qindra e mijëra qytetarëve dhe kjo për pasojë të keqpërdorimeve dhe korrupsionit të vazhdueshëm që po ndodhë në qeverisjen e Ferizajt, e që për habinë e të gjithëve prokuroria po heshtë. Z. Jashari, tenderin për pastrimin e rrugëve të fshatrave ( 2 llote) i ka fituar kompania “Konzorciumi NNSH HAJRUSHI dhe ISA INGENERING” nga Vitia. Nënkontraktor është angazhuar kompania “GANI COMPANY” , pronë e Gani LESKOVCIT, e i cili është daja i Kryetarit SFARQA. Pra, fjala është për të njejtin Gani Leskovci i cili që nga ardhja e Sfarqes në krye te komunës është përfolur për involvimin e tij në shumë tenderë, por që përkundër faktit se këto janë bërë publike, prokuroria nuk i ka filluar asnjëherë hetimet. Z. Jashari, Edhe vet ju jeni qytetar i Komunës së Ferizajt dhe jeni dëshmitar i situatës së rëndë. Prandaj, kërkojmë nga ju të iniconi hetimet se kush është kjo firmë, cili është potenciali i saj teknik për ta menagjuar këtë situatë dhe sa ka qenë i rregullt procesi i tenderimit?Në Ferizaj qarkullojnë zëra se fituesi i vërtetë i tenderit është daja i Kryetarit Sfarqa, ndërsa kompania “fituese” vetëm i ka ofruar letrat për t’i bërë shërbim dajës së kryetarit Sfarqa. Për momentin, ne nuk mund ta themi me saktësi se është apo nuk është kjo e saktë. Prandaj, po ju drejtohemi publikisht me kërkesën që menjëherë t’i filloni hetimet, vetëm e vetëm që të sqarohet e vërteta. Ne besojmë se ju do të ushtroni të gjitha kompetencat dhe përgjegjësitë tuaja shtetërore që të merrni në hetim këtë rast si një pikënisje për të vazhduar edhe me raste të tjera në mënyrë që të vazhdohet puna juaj e suksesshme në luftim të korrupsionit dhe së keqes. Duke besuar në ndërmarrjen e veprimeve të duhura në rastin konkret dhe në rastet e tjera të ngjashme, mirëpresim përgjigjjen tuaj! Në të kundèrtën do ti drejtohemi Prokurorisë së Shtetit. Ju dëshirojmë shëndet dhe mbarësi në punën tuaj! Me respekt, PDK- Ferizaj” /KI/