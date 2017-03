PDK e quan jo real sondazhin e Vetëvendosjes

Partia më e madhe në vend, PDK vlerëson se sondazhi i sotëm i Vetëvendosjes nuk është real dhe nuk pasqyron përkrahjen e qytetarëve ndaj partive.

I kontaktuar nga Indeksonline, Shefi i Grupit Parlamentar të PDK-së, Zenun Pajaziti sondazhin në fjalë e ka cilësuar thjeshtë fushatë elektorale nga Lëvizja Vetëvendosje.



“Këto janë sondazhe elektorale, partiake të cilat nuk dojnë asnjë koment”, ka thënë Pajaziti, transmeton Indeksonline.



Përkrahja e PDK-së, sipas tij, në rast të zgjedhjeve por edhe jashtë zgjedhjeve është shumë më e madhe se sa është paraqitur në sondazhin e Vetëvendosjes.



“Kemi me pas përkrahje shumë më të madhe se 23% dhe kjo as nuk diskutohet , thjesht nuk dua t’i komentoj sondazhet elektorale që nuk kanë asnjë lloj reference të rregullt”, ka shtuar Pajaziti.



Ndryshe ky sondazh ka lënë në renditje Lidhjen Demokratike të Kosovës si të tretën, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës të katërtën duke vazhduar me AKR, Nismën si dhe Partinë e Re të Ilir Dedës dhe Mimoza Kusarit.