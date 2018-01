PDK e LDK pa qëndrim për amnistinë e deputetëve për gaz lotsjellës

LDK ende nuk ka qëndrim nëse do ta përkrahë projektligjin për Amnisti, të propozuar nga AAK, përmes së cilës synohen të falen deputetët që në legjislaturën e kaluar hodhën gaz në Kuvendin e Kosovës, veprime këto që u bënë me arsyetimin për t’i ndal marrëveshjet e dëmshme për vendin.

Megjithëse në PDK nuk kanë dashur të deklarohen për këtë çështje. Të dyja këto subjekte ishin cak i opozitës, e cila hodhi gaz dhe gjësende të ndryshme në Kuvend.

Grupi Parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i mbështetur nga 10 deputetë të Kuvendit, e ka hartuar Projektligjin që pretendon të ofrojë amnisti për deputetët që në legjislaturën e kaluar hodhën gaz lotsjellës dhe penguan punën e Kuvendit të Kosovës. Ky projektligj është paraparë të nxirret për votim këtë muaj.

Me qëllim që të mos kalohen dy marrëveshje, ajo për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe si dhe ratifikimi i Demarkacionit me Malin e Zi, opozita, kryesisht deputetë të Vetëvendosjes dhe disa të AAK’së, gjuajtën gaz lotsjellës në sallën e Kuvendit.

Atëkohë, në pushtet ishte PDK dhe LDK, qeveria e së cilave u rrëzua nga mocioni i Nismës, i përkrahur edhe nga vetë partia e Kadri Veselit.

Sidoqoftë, LDK deri më tani nuk ka marrë ndonjë qëndrim nëse do t’i falë ata që i gjuajtën me gaz lotsjellës. Madje liderin e tyre, atëkohë në pozitën e Kryeministrit Isa Mustafën, e gjuajtën edhe me vezë.

Por Lumir Abdixhiku, deputet i LDK’së, thotë për Gazetën Express se partia e tyre nuk ka vendosur ende për këtë projektligj të propozuar nga AAK.

“LDK nuk ka ende qëndrim në lidhje me këtë çështje. Do ta trajtojmë të njëjtën me kohë”, është shprehur ai shkurtimisht.

Derisa nga partia e Kadri Veselit kanë preferuar që të mos flasin rreth këtij projektligji. Memli Krasniqi, Shef i Grupit Parlamentar i PDK’së ka thënë për Express se nuk preferon të flasë për këtë iniciativë.

Megjithatë, përkrahje për këtë kanë shprehur deputetë nga Nisma për Kosovën. Bilall Sherifi shef i Grupit Parlamentar, u ka bërë thirrje ligjvënësve që nismën e filluar muajin e kaluar për miratimin e Ligjit për Amnisti për deputetët të cilët kanë hedhur gaz lotsjellës në Kuvend ta përfundojnë duke e miratuar atë sa më parë. “Ftoj kolegët nga të gjitha partitë si dhe shoqërinë civile që ta mbështesin këtë nismë”, ka shkruar ai.

Në legjislaturën e kaluar, shumë deputetë të Lëvizjes Vetëvendosje, dhe disa nga AAK’ja morën pjesë në gjuajtën e gazit. Pal Lekaj, Time Kadrijaj dhe Teuta Haxhiu, janë zyrtarët e AAK’së që u bënë pjesë e këtij akti brenda Kuvendit.

Për të njëjtin veprim, deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, Donika Kadaj-Bujupi, Albulena Haxhiu dhe Faton Topalli janë shpallur fajtorë ditë më parë.

Ky projektligj nëse miratohet, po ashtu i obligon gjykatat që të fshijnë edhe historitë e dënimeve edhe në qoftë se ato janë të formës së prerë.