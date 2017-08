PDK e kandidon Çelajn, bartës i listës Stavileci

Lirak Çelaj do të jetë kandidat i PDK’së për kryetar të Prishtinës, ndërsa Blerand Stavileci do të jetë bartës i listës së kandidatëve për asamblistë. Këto pritet të bëhen publike pas pak minutash në një konferencë për media nga kryetari i PDK’së, Kadri Veseli.

Ndërkohë, këshilltari i Veselit, Uran Ismaili është po ashtu në listën për asambleist i radhitur pas Blerand Stavilecit.

Lista nuk përmban ndonjë befasi, me një ndryshim për Komunën e Kamenicës ku kandidat do të jetë Emin Krasniqi.

Në Kaçanik PDK do të kandidojë me Besim Ilazin dhe në Klinë me Kryetarin aktual Sokol Bashota. Në Listën e kandidatëve PDK’së ka edhe dy gra.