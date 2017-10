PDK dhe LDK pretendojnë se janë të parat në nivel vendi

Garës për Asamblenë Komunale të Gjilanit po i prin LDK-ja, bazuar në të dhënat e EXIT POLL-it të Klan Kosovës. LDK prin me 34,5 % të votave për Asamblenë Komunale, derisa pasohet nga Lëvizja Vetëvendosja me 28,0 %. Sipas të dhënave të EXIT POLL-it të Klan Kosovës, e treta në këtë garë është PDK me 20.2 %, për tu pasuar nga AAK me 9,5 %. Më pas, është AKR me 2.9 %, Nisma me 1.9 % dhe partitë tjera me 2,9 %. Kujtojme që komuna e Gjilanit shkon në balotazh,...