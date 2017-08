PDK bën krahasime mes Shpend Ahmetit dhe Erion Veliajt (Video)

Dega e PDK’së në Prishtinë ka publikuar një video përmes së cilës ka krahasuar, siç thonë ata, mospunën e kryetarit të Prishtinës, Shpend Ahmeti me punën dhe projektet e shumta që ka realizuar homologu i tij, Erion Veliaj, në Tiranë.

PDK, në videon në fjalë, akuzon Ahmetin e VV’së për dembeli. Sipas tyre, kryetari i Prishtinë, nuk ka punuar për interesa të qytetarëve duke dështuar të menaxhoj 100 milionë euro buxhet, duke u marrë me punësimet e militantëve të Vetëvendosjes.

“Erion Veliaj vs Shpend Ahmeti. Qytetarët e Prishtinës po i vuajnë pasojat e dembelisë dhe mospunës së Shpend Ahmetit. Me mbi 100 milionë euro të humbura, mbi 30 milionë euro humbje nga të hyrat vetanake dhe mbi 75 milionë euro të pa investuara te projektet kapitale, Prishtina do të mund të rregullohej si Tirana. Shpërndajeni!”, ka shkruar dega e PDK në Prishtinë, në faqen e Facebookut.