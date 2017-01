Pauer godet Dodikun: Rusija nuk do ta mbajë depërtimin në Ballkan

Ish ambasadorja e ShBA-së në KB, Samanta Pauer ka porositur se gabojnë ata në Ballkan që në staza afatgjata llogarisin në fuqinë dhe mbështetjen e presidentit rusë Vladimir Putin. Ajo shfaqi shpresën se presidenti i ri amerikan do ta shohë që nuk ka bazë të mjaftueshme që Rusin dhe liderin e saj Putin ta lidhë me vlerat e vërteta pas së cilave me dekada qëndrojnë ShBA. Në një intervistë për të përditshmen nga Sarajeva “Dnevni Avaz”, Pauer thotë se shihet që Rusia e Putinit planifikon depërtim gjeostrategjik në Ballkan duke nënvizuar se në staza të gjata ai plan nuk do të ketë sukses, për çka duhet të mendojnë mirë politikan sikurse është Milorad Dodiku i cili mbështetet në Moskën në veprimet e tij. Sipas vlerësimeve të saj, Dodik dhe të tillëve si ai, gabojnë rëndë kur llogarisin në “muskujt e Putint” sepse Rusia një garë të tillë në prezantimin e fuqisë thjeshtë nuk mund ta mbajë ekonomikisht.

“Dëshiroj tu bëjë me dije të gjithë atyre nacionalistëve, të gjithë atyre që planifikojnë një lloj ekskluziviteti në pushtet, ata që lart theksojnë përkatësinë e tyre etnike apo religjioze duke llogaritur në Putinin dhe që mendojnë se ai po ngritët dhe se ai është “lider i madh” që duhet mbështetur: Ata duhet të shohin përpara në faktet ekonomike dhe të kuptojnë se ku do të përfundojnë ato lëvizje. Kjo nuk do të përfundojë mirë”, tha Pauer. Pauer e cila ka përvojë në gazetari nga Ballkani kur si reportere nga terreni ka përcjellë luftërat në hapësirë e ish Jugosllavisë, tha se vendosja e sanksioneve amerikane ndaj Dodikut për shkak të paraqitjeve të tij secesioniste dhe veprimeve janë plotësisht të drejta.

Ajo shfaqi shpresën se vlerësimet e drejta, të bazuara në fakte, do të qojnë në atë që edhe presidenti Tramp ndaj Rusisë do të merr qëndrim real përkundër “Deklaratave befasuese të mira” për Putinin. /KI/