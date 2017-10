Patriarku Irinej sërish promovon idenë e “Serbisë së madhe”

Kryepeshkopi i Kishës ortodokse serbe, Patriarku Irinej po përpiqet që të jetësojë iden e rrezikshme të “Serbisë së Madhe” e cila në vitet 90 ‘qoi në një luftë të përgjakshme në hapësirat e ish Jugosllavisë. Ai nuk ka gadishmëri të merrë përgjegjësi për krimet e atyre viteve. Gjatë një bisede me mediet serbe në Panairin e Librit në Beograd, patriatku serb tha se e “donë vendlindjen e tyre, kudo që jetojnë serbët, kjo është Serbi, qoftë nëse janë në BH, Mali I Zi dhe vende të tjera. “Jemi të obliguar të ripëtrijmë popullin tonë dhe ti porosisim nënat tona të lindin sa më shumë fëmijë me bekimin e perëndisë dhe në atë mënyrë të mbesim në histori edhe pse jemi viktimizuar. Është vështirë të numrohet gjithë viktimizimi I serbëve në BH, Likë, Dalmaci ku janë zhdukur fshatra të tërë”, tha patriarku. “E duam vendlindjen tonë, kudo që jetojnë serbët aty është Serbi, qoftë nëse janë në BH, Mali I Zi apo vende të tjera. Vëllezërve nga Republika serbe u them: ruajeni republikën Serbe…”. Kjo deklaratë ka nxitur reagimin e bashkësisë islame në BH e cila e ka akuzuyar patriarkun Irinej se me deklarata e tij përpiqet të jetësojë iden e rrezikshme “Serbisë së Madhe”. Këtë në komunitetin fetar e kanë cilësuar sit ë rrezikshme dhe të palejueshme. “Paraqitja e fundit publike kun ë mes tjerash tha se Serbia është kudo që serbët jetojnë, është për brengosje në mesine myslimanëve në BH. Retorika nacionaliste, viktimizimi I popullit të vet pa gadishmërinë të merrë përgjegjësinë për krimet në vitet e “90 , e veqanërisht krimin e gjenocidit ku është ngritur entiteti Republika serbe, nuk I ndihmon përballjes me të kaluarën as ndërtimin e mirëbesimit”, thuhet në deklaratën e komunitetit islam në BH. /KI/

