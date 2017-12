Pas lajmit se do të jetë në listën e të akuzuarve, reagon Shukri Buja

Ish-deputeti i PDK-së dhe ish-kryetari i Komunës së Lipjanit, Shukri Buja, ka reaguar pas publikimit të lajmeve nëpër media se ai do të jetë njëri prej emrave që priten të akuzohen nga Gjykata Speciale.

Buja për “Zeri.info” ka thënë se këto lajme janë tërësisht spekulative.

Sipas tij, gazetat po duan që ta orientojnë Specialen për ngritjen e aktakuzave.

“Nuk merrem me spekulime gazetareske. Gjykata e thotë vazhdimisht që nuk publikon dhe nuk merret me këto, ndërsa gazetat merren me emra. Po dëshirojnë ta orientojnë gjykatën për t’i ngritur aktakuzat. Çka janë këto spekulime të gazetave unë nuk po i kuptoj”, ka deklaruar ai.

Insajderi sot publikoi lajmin se në mesin e atyre që pritet të ngritën aktakuza nga Gjykata Speciale pos Shukri Bujës, janë edhe Daut Haradinaj, Azem Syla e Sokol Dobruna.

Ndërkaq, gjatë ditës së premte 43 deputetë mblodhën nënshkrimet e tyre për ta shfuqizuar ligjin për Specialen, mirëpo një gjë e tillë dështoi.