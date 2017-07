Pas klipit “New Rules” të Dua Lipës “fshihen” 5 vajza seksi të ekranit shqiptar

Klipi i ri i Dua Lipës, “New Rules”, i publikuar pak ditë më parë ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe është pëlqyer shumë. Kjo jo vetëm për shkak të muzikës, tekstit të veçantë por edhe videoklipit e idesë së realizimit të tij. Dua në klip shfaqet e rrethuar nga disa vajza, mikesha të saj. Fabula e këngës tregon se si shoqet duhet ta ndihmojnë njëra-tjetrën dhe të mos e lejojnë që njëra prej tyre të rikthehet në krahët e një të dashuri që në të vërtetë nuk e dashuron atë. Dua përcakton disa rregulla në këngë, por një detaj na ka zbuluar se pas kësaj ideje “fshihen” dhe disa vajza të njohura të ekranit tonë.

Një sy i vëmendshëm duhet ta ketë vënë re se gjatë klipit vajzat “shndërrohen” ose krahasohen me flamingot, shpendin e rrallë dhe të bukur, në pamje shumë delikat. Në këtë pjesë bëhet lidhja e këngës me bukuroshet e njohura shqiptare. Albana Osmani, Anxhelina Kotorri, Rozana Radi, Fjolla Morina dhe Zaimina Vssjari kanë postuar në rrjete sociale foto në plazh me komardare në formën e flamingos. Ky detaj na bën të dyshojmë se mos ndoshta këto vajza kanë përjetuar të njëjtën histori si ajo që Dua Lipa trajton në këngën e saj. Ndoshta ato mbështesin idenë se vajzat duhet t’u qëndrojnë pranë shoqeve sa herë që ato përjetojnë një zhgënjim në dashuri. Ashtu si flamingot edhe natyra e femrës është shumë e brishtë. Mund të jenë thjesht disa foto në plazh të vajzave megjithatë nuk është çudi që ato të jenë plotësisht në një mendje me mesazhin që Dua ka dashur të përcjellë.

Albana Osmani

Angelina Kotorri

Fjolla Morina

Rozana Radi

Zaimina Vasjari

Padiskutim që të gjitha shkëlqejnë në këto foto. Ndoshta asnjëra prej tyre nuk ka lidhje me idenë apo historinë e klipit megjithatë nuk do ishte keq nëse edhe mbështesin teorinë e Duas për forcën e vajzave kur bëhen bashkë./Blitz.al/