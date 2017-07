Pas këngëve të reja, VIP-at arratisen në bregdet!

Tashmë jemi zyrtasrisht në muajin korrik dhe temperaturat shkojnë edhe më shumë se 35 gradë. Njerëz publik ose jo në momentin e parë që kanë pak pushim, shkojnë në plazhin më të afërt. Të njëjtën gjë ndodh edhe me personat publik, disa prej tyre i kanë nisur pushimet me kohë, e disa kanë vendosur që të pushojnë në këto ditë korriku. Ne jemi ndalur në disa emra të njohur për publikun si Zaimina Vasjari, Lori dhe Sara Hoxha apo edhe emra të njohur nga Kosova si Mihrje Braha, Beatrix Ramosaj. Ndryshe nga dy emrat e parë, të cilët kanë preferuar që të pushojnë jashtë brigjeve të vendit tonë, Braha dhe Ramosaj kanë preferuar që të pushojnë në bregdetin shqiptar. Braha ka qëndruar në Shkëmbin e Kavajës, ndërsa Ramosaj diku pranë Llogarasë. Më poshtë kemi përzgjedhur disa emra për këtë numër…

Marina Vjollca dashuri e pushime ëndrrash

Ajo duket se është në periudhën më të mirë të jetës së saj. Dhe këtë po e themi jo nga ana profesionale, por personale. Ajo është duke shijuar çdo ditë sikur të ishte e fundit. Vetëm pak ditë më parë ajo festoi 35-vjetorin e të dashurit të saj, Getoar. Të dy tashmë prej kohësh kanë formuar një çift shumë simpatik. Ata janë ende duke shijuar pushimet jashtë Shqipërisë. fotot në rrejtet sociale e vërtetojnë këtë gjë.

Zaimina Vasjari me pushime apo shtatzanë?!

Aktualisht Zaimina ndodhet me pushime jashtë Shqipërisë, edhe për të qëndruar larg vëmendjes dhe kureshtjes mediatike në Shqipëri. Pak ditë më parë, në festën e ditëlindjes së Zaiminës, u zbuluan edhe fotot e para të partnerit të saj, një biznesmen i njohur nga Durrësi, të cilin këngëtarja e ka ruajtur larg syre kureshtarë me shumë fanatizëm. Së fundmi mediat shkruajnë edhe për një shtatzani të mundshme të këngëtares, por që vetë Zaimina nuk e ka konfirmuar. Pavarësisht zërave mediatikë, këngëtarja është duke shijuar jashtë vendit këto ditë të nxehta vere.

Një mami seksi si Ingrid Gjoni!

Ajo është shfaqur shumë seksi në plazh, pavarësisht se nuk ka format e një modeleje. Gjithsesi, ajo është e vetëdijshme për format e saj trupore dhe nuk ngurron që t’i ekspozojë ato kur është me rroba banjo. Ajo ka përcjellë imazhe nga pushimet e saj, ku po i kalon në plazhet e bukura të jugut me vogëlushin e saj Parid, duke sfiduar temperaturat e larta që kanë mbërthyer vendin. Më poshtë iu sjellim disa imazhe të këngëtares, e cila ndryshe nga ç’mendohej, këto ditë i ka thënë “stop” koncerteve, për t’iu dedikuar me kohë të plotë bukuroshit të saj.

Mihrje Braha pushon në bregdetin shqiptar

Ajo është një divë e muzikës shqiptare, e gjithmonë është në formë perfekte. Po flasim për Mihrije Brahën, e cila këto ditë të nxehta korriku është duke i kaluar në plazhin pranë Shkëmbit të Kavajës. Përmes disa fotove të publikuara nga vetë këngëtarja në rrjetin social Instagram, mësohet se këngëtarja nga Kosova ka zgjedhur që të jetë në Shqipër në këtë mes verë. Si gjihtmonë mund të vësh re format e përsosura të saj, thua që Mihrje nuk dëshiron ta njohë “plakjen”.

Beatrix Ramosaj në Llogara

Menjëherë pas publikimit të këngës së saj për këtë verë, Beatrix Ramosaj ka nisur pushimet. Duket se këngëtarët nga Kosova e pëlqejnë shumë bregdetin shqiptar. Ramosaj ka publikuar disa foto në Instagram ku shkruan se është në Llogara. Ajo më pas ka zbritur në bregdet, ku ka postuar sërish disa foto me rroba banjo të zeza dhe seksi.

Motrat Hoxha shijojnë detin së bashku

Lori Hoxha dhe Sara Hoxha duket se kanë vendosur që të shijojnë edhe disa ditë pushime bashkë. Sara, ka postuar në Instagram një foto ku është bashkë më të motrën e saj, Lori Hoxha. Dy motrat duken mjaft të kënaqura. Sara tashmë nënë e një djali, ndërsa Lori shijon dashurinë me Visin, por ende nuk kanë marrë një vendim për të bërë diçka më shumë.