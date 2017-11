Pas deklaratës bombë-ambasadori ukrainas kërcënohet të shpallet Persona Non Grata

Ambasadori i Ukrainës, Oleksandr Aleksandrovich, ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik serb me deklaratën se Rusia e keqpërdorë Serbinë në mënyrë që të krijojë kaos dhe të provokojë një luftë në Ballkan, raporton Kosova.info.

Nga Ministria e Jashtme janë kundërpërgjigjur me paralajmërimin se nëse ambasadori ukrainas nuk do të kthehet në kuadrin e Konventës së Vjenës, do të ndërmerren disa hapa, “të zakonshëm në raste të tilla”.

Cilat hapa janë këto hapa?

Ambasadorit të Ukrainës si diplomatë i trajnuar sigurisht që e ka të njohur. Ndërsa në MPJ për agjencinë Tanjug shpjegojnë se deklarata e sotme e Sekretarit të Shtetit të MPJ është praktikisht “paralajmërimi i fundit (Aleksandrovic) përpara anulimit të mikpritjes”. Me fjalë të tjera, ambasadori ukrainas mund të shpallet një person non grata.

Diplomati ukrainas përndryshe i përmbahet ndryshe praktikës diplomatike të pazakontë dhe disi “retro” për dhënien e pres informacioneve të ndryshme mediave, por deklaratat dhe intervistat e mediave, sidomos këto të fundit, na kujtojnë disa nga shembujt më të hershëm të keq të “daljes” nga kuadri diplomatik.

Ambasadorët e huaj në vendin tonë janë të pranishëm në jetën publike dhe politike, sipas mendimit të njohësve, shumë më tepër se zakonisht. U përshkruhet pjesëmarrja e drejtpërdrejtë në procese politike në vendin tonë, dhe disa shembuj, sidomos nga periudha e viteve të nëntëdhjeta, dhe më vonë, janë “të dokumentuar”, të tilla si ato në WikiLeaks, ndërsa shtypi ka shënuar sjellje jo mjaft jodiplomatike, por edhe sjellje të vrazhdë të disa diplomatëve të huaj, siç është paraqitja e disa ish diplomatëve perëndimorë, por edhe rusë.

Diplomacia serbe, ndryshe, përveç masave të dëbimit, e cila “kërcënon” ambasadorin ukrainas në qoftë se ai nuk respekton Konventën e Vjenës dhe “rregullat e qëndrimit të shërbimit diplomatik” ka në dispozicion dhe, më pak masa “të butë” të drejtpërdrejtë: “Kur ndonjë ambasadorë “tejkalon” ai ‘vihet në akull’, – thonë në MPJ, duke shpjeguar se kjo do të thotë se këtyre diplomatëve u shkurtohet çdo kontakt me të gjithë zyrtarët shtetërorë. Dhe kjo do të thotë se ai “nuk mund të bëjë punën e tij, për shkak të cilës erdhi në Beograd”, thonë ne MPJ.

Kjo për shembull i ka ndodhur ambasadorit shqiptarë Ilir Bocka, i cili gjashtë muaj nuk ka kontakte me funksionarët shtetëror serbë. /KI/