Pas Bleros, vjen edhe reagimi i Albulenës për largimin e duetit të tyre

Këngëtari Blero Muharremi e fshiu papritmas këngën e re “Mbylli sytë” në bashkëpunim me Albulena Ukajn.

Ajo që befasoi më shumë ishte arsyeja që Blero e ka dhënë për këtë veprim. Këngëtari deklaroi se fshirja e projektit me artisten e re është bërë me kërkesë të fansave.

“Prej që ka dalë klipi ia nisi të shkojë shume mirë, kam marrë shumë mesazhe nga fansat dhe ka qenë kërkesa e tyre që nuk u ka pëlqyer këngëtarja Albulena, pastaj mblodha ekipin tim dhe mora vendimin për ta larguar këngën”, është shprehur Blero.

Ai ka shtuar se ka gabuar me përzgjedhjen për Albulenën duke nënvizuar se në fakt, këngën do ta publikojë në versionin solo.

Ndërkaq, tash ka ardhur edhe reagimi i Albulenës, transmeton Prive.

Në një status në Facebook, ajo ka përmendur moralin duke shtuar se nuk e ndërton karrierën “me kushtëzime dhe çfarëdo qoftë tjetër”.

“Nëse kërkoni emrin tim dhe nuk paraqitet një këngë, ta dini se i kam arsyet morale që nuk gjendet, por ç’rëndësi ka ajo, kur makina e kërkimit ua paraqet të tjerat materiale ku ju mund t’i dëgjoni e shihni”, ka shkruar mes tjerash këngëtarja.

Më poshtë është postimi i plotë i Albulenës:

Të nderuar fansa, ndëgjues të këngëve të mia,?Ju bëj me dije se karrierën time e kam ndërtuar me mundësitë e mia, pa mbështetje të kushtëzuara, dhe gjithnjë duke e pasur parim moralin, respektin dhe lidhjen e ngushtë me familjen time të ndershme, e jo duke llogaritur në bashkpunime apo çfardo qoftë tjetër.?Unë mbes kjo që jam andaj dua që gjithçka që ka të bëjë me karrierën time ta ndaj me juve miqtë e mi.?Nëse kërkoni emrin tim, dhe nuk paraqitet një këngë ta dini se i kam arsyet morale që nuk gjindet, por ç’rëndësi ka ajo kur makina e kërkimit ua paraqet të tjerat materiale ku ju mund ti ndëgjoni e shihni.?Ju dua,?A.U.