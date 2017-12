Partitë shpenzuan miliona euro për zgjedhjet e 11 qershorit

Mbi 3 milionë euro llogaritet të kenë shpenzuar subjektet politike gjatë fushatës përzgjedhjet e parakohshme parlamentare, të mbajtura më 11 qershor në Kosovë.

Koalicionit PAN, koalicion ky i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, prin me shpenzimet më të mëdha, me mbi 1.7 milionë euro, pasuar nga partitë e koalicionit LAA, i përbërë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa me rreth 1. 1 milionë euro. Kurse Lëvizja Vetëvendosje ka shpenzuar mbi 350 mijë euro.

Në këto shuma financiare përfshihen edhe gjobat e shqiptuara nga Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP).

Këto të dhëna janë bërë publike nga disa organizata joqeveritare, Demokracia Plus dhe Organizata për Demokraci, Anti –Korrupsion dhe Dinjitet “Çohu”, që kanë bërë matjen e shpenzimeve të subjekteve politike në terren, media dhe vëzhgim të zgjedhjeve.

Shpenzimet e partive politike për zgjedhjet parlamentare nuk paraqesin shifrat përfundimtare të kostos se zgjedhjeve, ngase më 22 tetor, përkatësisht 19 nëntor, në Kosovë janë zhvilluar edhe rrethe të zgjedhjeve lokale.