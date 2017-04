Partia FJALA: I nderuari Ilir Meta, urime posti i Presidentit të Shqipërisë

Partia Fjala shpreh urimet më të sinqerta Presidentit të ri të Republikës së Shqipërisë, Ilir Metës për zgjedhjen e tij në krye të shtetit.

“Një politikan me përvojë në krye të shtetit të Shqipërisë është i mirëseardhur për të gjithë shqiptarët, urojmë që zgjedhja e Ilir Metës President do të shërbejë që shteti shqiptarë do të rrugëtojë sigurt drejtë integrimeve të rëndësishme ndërkombëtare dhe të bëhet faktor kyç për ngritjen dhe zhvillimin e Shqipërisë në të gjitha fushat. Përvoja e Ilir Metës si një politikan me funksione të ndryshme shtetërore do të ndihmoj Shqipërinë në synimet dhe rrugëtimin e saj.

Një Shqipëri e zhvilluar dhe stabile do të ndihmoj edhe në stabilitetin e rajonit.

Urime Ilir Meta Posti i Presidentit të Shqipërisë”. /KI/