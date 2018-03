Partia e Putinit sugjeron serbët, akuzon shërbimet perëndimore!

Zëvendës sekretari i Këshillit të Përgjithshëm i “Rusisë së Bashkuar” Sergey Zheleznjak arrestimin e Marko Gjuriqit e cilësoi si sulm barbar duke theksuar se ajo është bërë me urdhër të shërbimeve perëndimore të sigurisë duke nënvizuar se do të ndezin një zjarr të ti dhe luftë qytetare në rajon, raporton Kosova.info.

“Ky akt i agresionit kundër përfaqësuesit të autorizuar të udhëheqjes së Serbisë kërkon reagim të ashpër të bashkësisë ndërkombëtare dhe zbatimin e hetimeve që do të qonte deri te lidhjet e politikanëve perëndimor dhe shërbimeve sekrete me shqiptarët e armatosur të Kosovës të involvuar në krime të shumta”, tha Zheleznjak.

Ai pati edhe një sugjerim për Beogradin që në rrethanat e tilla, nënshkrimit i marrëveshjes së obliguar ligjore me Prishtinën, do të nënkuptonte që Serbia të dorëzojë territorin e saj, që do të qonte deri te dëbimi i serbëve të Kosovës.

“Ne kemi shembull kontraproduktiv të marrëveshjes së Brukselit. Për pesë vite, sa kanë kaluar që nga nënshkrimi I saj, udhëheqja e BE-së ka treguar dështim të plotë dhe paaftësi që të zgjidhet qetë kriza në Kosovë”, tha ai.

“Në këtë situatë duhet sa më parë të largoheni nga iluzionet që është I mundur ndonjë” zgjidhje e shpejtë kompromisi për Kosovë”, si hap tjetër viktimizues në integrimet e Serbisë në BE. Interesat serbe në Kosovë kërkojnë statusin e konfliktit afatgjatë të ngrirë dhe mbikëqyrje në nivel të KS të OKB, ku Rusia mund të sigurojë mbështetje politike, diplomatike dhe tjera të nevojshme për aleatin tonë strategjik Serbin, për sigurinë e saj dhe integritetin territorial. Vetëm konsolidimi i shoqërisë serbe dhe bashkëpunimi ynë efektiv strategjik mund të ftohë mendjet e forcave destruktive në Kosovë”, të dehur nga gjithë fuqia amerikane, të parandalohet eskalimi i konfliktit dhe të jepen garanci të vërteta për sigurinë e popullit serb në tërë rajonin”, tha Zheleznyak. /Kosova.info/