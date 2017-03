Parashikimi i Stratfor për Ballkanin: Rusia po përgatit një sërë krizash që Perëndimi nuk mund t’i ndal!

Në një publikim të titullar “Rusia lëkund folenë e bletëve”, Stratfor parashikon tre elemente kyçe të ndikimit rus që do të shënojë periudhën e ardhshme.

Agjencia private amerikane e inteligjencës Stratfor e cila merret me analizat gjeopolitike, strategjike dhe parashikime, ka bërë të ditur parashikimin e fundit për Ballkanin dhe shtrirjen e ndikimit rus mbi të transmeton Kosova Info.

Agjencia tha se Moska do të vazhdojë të “shfrytëzojnë ndarjet” në Ballkan, “të cilat tradicionalisht paraqet një skenë për imponimin e shumë forcave botërore”. Për më tepër, ndikimi i Rusisë do të vazhdojë të zgjerohet në rajonet më turbulente të Ballkanit, duke përfshirë Serbinë, veriun e Kosovës, Mali i Zi dhe Maqedoninë. Së fundi, Stratfor parashikon që duke nxitur tensione në rajon, Kremlini do të shkaktojë një sërë krizash të cilat Perëndimi nuk do të jetë në gjendje t’i ndalë.

Gadishulli Ballkanik me të gjitha lëvizjet e saj etnike, fetare dhe politike gjatë gjithë historisë ka qenë një shesh lojërash për imponimin e fuqive botërore. Rusia ka filluar të acarohet me perandorin Austro-Hungareze dhe Perandorin Osmane për ndikim në Ballkan që nga shekulli i 19-të. Gjatë Luftës së Ftohtë, Jugosllavia u bë një ring për luftën mes Bashkimit Sovjetik dhe Perëndimit pavarësisht statusit të saj neutral gjatë Luftës së Dytë Botërore. Ndërsa Perëndimi i lyhej duke i ofruar ndihmë ekonomike, sovjetikët luajtën me Partinë Komuniste në pushtet, por të dy palët përfunduan në një rrugë qorre në vitet tetëdhjeta.

Kur vendi u shpërbë në vitin 1991, klima ndryshoi. Shpërbërja e Bashkimit Sovjetik ka lënë Moskën në një pozicion ku ajo nuk mundi të shoh shtetin jugosllav në rrugën e tranzicionit të tyre deri në sovranitet, por ajo i është lënë Bashkimin Evropian. Që atëherë, Perëndimi dominon në ekonomi të vendeve të Ballkanit dhe marrëdhëniet e tyre.

Megjithatë, Moska ka ruajtur ndikimin e saj në Ballkan dhe përsëri është përqendruar në këtë fushë. Stabiliteti në Ballkan është një nga temat kryesore të takimeve të Vladimir Putin dhe Këshillit të Sigurimit të Kremlinit në atë masë që kreu i këshillit tha se është një nga prioritetet e Moskës. Incidentet e ndërhyrjes ruse në Ballkan shtrojnë pyetjen nëse Moska në këtë mënyrë qëron hesapet me Perëndimin. Rritja e tensioneve në Serbi, Maqedoni, Bosnje dhe Hercegovinë, i ofrojnë qeveria ruse një mundësi për të ndikuar dhe ngatërruar Perëndimin, shkruan Stratfor.

Loja me armë në Serbi

Serbia me lidhjet e saj kulturore dhe fetare është bashkuar me Rusinë dhe ka një marrëdhënie të fortë me Moskën në të njëjtën kohë duke u përpjekur për të siguruar anëtarësimin në Bashkimin Europian. Gjatë dy vitet e fundit, ndikimi i Rusisë në Serbi në mënyrë të qartë rritet. Dy rrjetet më të mëdha Russia Today dhe Sputnik kanë ofruar programin e tyre, dhe internet lajmet dhe sinjale e radios për transmetim në Serbi. E njëjta gjë vlen, sipas Stratfor, dhe me revistën “Weekly”, e cila përmban retorikën anti-perëndimore duke iu referuar bombardimeve të NATO-s në vitin 1999, si dhe mbështetjen e Rusisë gjatë luftës. Duket se ajo funksionon, sepse sipas një studimi të përjavshmes “Vreme”, 68 për qind e serbëve preferon marrëdhëniet me Rusinë sesa me Bashkimin Evropian.

Gjithashtu, lidhjet ushtarake midis dy vendeve po rriten. Qeveria e Serbisë do të marrë një dhuratë nga Moska 6 avionë luftarakë Mikojan MiG-29 dhe dhjetra tanke dhe automjete ushtarak në të ardhmen. Arsyeja, përveç zgjedhjev të ardhshme, tensionet me Kosovën janë krijuar pas trenit në linjën Beograd – Mitrovicë. Hashim Thaçi e akuzonte asokohe Serbin që po e zbaton “modelin e Krimesë”, në mënyrë që të mar përsipër pjesën veriore të territorit. Ivica Dacic, Ministri i Punëve të Jashtme, ka telefonuar Rusinë dhe kërkoi ndihmë nga frika e një konflikti të mundshëm.

Si po krijohet kriza

Tani kur Kosova flirton me idenë që forcat e saj të armatosura të sigurisë konvertohen në një ushtri të vërtetë, ShBA-ja dhe NATO-ja kanë kërcënuar se do të tërheqin mbështetjen e tyre për të mbrojtur Kosovën, nëse vjen deri te kjo.

Autoritetet në Prishtinë kanë frikë se për shkak të ndarjeve të brendshme në Bashkimin Evropian dhe administratës së re në Uashington, Perëndimi nuk do të ketë kohë për të mbajtur një sovranitet shtetëror nëntë-vjeçare. Nëse tensionet vazhdojnë të rriten në mes të Serbisë dhe Kosovës, Rusia ndoshta do të fillojë të zbatojë krizën e plotë në terren.

Referendum për ndikimin rusë

Referendumi për pavarësinë e republikës serbe, të cilën presidenti Milorad Dodik synon që ta thërras vitin e ardhshëm mund të rrisë shanset e Moskës ta lëkund situatën. Vetë Dodiku i cili propozoi referendumin në fushatën parazgjedhore më 2014 nuk fshehë lidhjet e tij me Kremlinin. Ai madje dy javë para zgjedhjeve shkoi në Moskë për u takuar me Putinin, por në ditën e zgjedhjeve kohën e kali me ulranacionalistin rusë Konstantin Malofejevin në hote pas votimit.

Moska është aktualisht nën akuza se ka tentuar dhe në Mal të Zi e cila e kishte akuzuar atë për komplot për vrasjen e kryeministrit Milo Gjukanoviç. Rusia ka hedhur poshtë akuzat dhe ka akuzuar qeverinë malazeze për shpifje dhe akuzat e rreme.

Përhapja keqinformatave

Edhe Maqedonia është nën sulm të fushatës ruse të dezinformimit. Ministri i jashtëm i Rusisë ka akuzuar BE-në dhe ShBA-në se mbështesin lëvizjet separatiste të pakicës shqiptare, e cila përbënë 25 për qind e popullsisë së Maqedonisë. Në javët e kaluara, shqiptarët e Maqedonisë demonstruan duke kërkuar shtetin e tyre, por Moska thotë se Perëndimi mbështet këto interesa në mënyrë që të krijojë të ashtuquajtur të “Shqipërisë natyrore”. Sondazhet e fundit tregojnë se Republika e Maqedonisë në të ardhmen më parë do ti kthehej Rusisë për ndihmë sesa Perëndimit, sepse ata dyshojnë në përkushtimin e tyre.

Jo të gjitha vendet në rajon miratuan ndikimin rus. Kroacia, e cila është anëtare e Bashkimit Evropian dhe NATO-n, luftoi në mënyrë aktive për të parandaluar rusët apo ndikimin e medias, Jo të gjitha vendet E njëjta gjë është rasti me Shqipërinë, e cila është gjithashtu në NATO. Qeveria ruse duket se nuk kanë iluzione se do të fitojnë vendet e Ballkanit në anën e tyre, por ajo e sheh rajonin si një koshere ju mund të shkundeni duke krijuar kështu një krizë të cilën BE-ja dhe NATO-ja nuk mund të frenojnë. /KI/