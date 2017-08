Parashikimi i Kissinger: Pas rënies së ISIS, do të ngrihet Perandoria e Iranit

Henry Kissinger e njeh gjithë bota, pasi ai është arkitekti i politikës së jashtme amerikane gjatë viteve 1969-1977 kur rivaliteti me superfuqinë tjetër ushtarake BRSS ishte në kulm.

Diplomati i famshëm që ka përpiluar dhjetëra strategji për krizat në botë, veçanërisht për Luftën e Ftohtë mes SHBA-së dhe Bashkimit Sovjetik, i cili për dekada ka qenë ministri dhe këshilltari për Sigurinë Kombëtare më me influencë në Shtëpinë e Bardhë është rikthyer me disa komente për zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme, luftën e forcave aleate dhe disfatën e “Shteti Islamik”.

Ajo çfarë e shqetëson më shumë diplomatin e njohur është rënia e shumëpërfolur e të ashtuquajturit “Kalifati Islamik”, rënie që sipas tij do të krijonte premisat për forcimin e një “perandorie radikale të Iranit” dhe zgjerimin e territoreve të Teheranit në këtë zonë. Kisinger paralajmëron Shtëpinë e Bardhë se zgjedhja e një aleati të preferuar në Lindjen e Mesme, apo mbajtja e njërës apo tjetrës anë në kushtet e konflikteve të armatosura ku janë përfshirë të gjitha palët, hapur apo prapa skene, mund të sjellë shumë problem dhe pasoja të rënda.

“Thënia se armiku i armikut tuaj mund të konsiderohet si miku yt” në këtë rast nuk vlen. Lindja e Mesme ndikon botën për shkak të paqëndrueshmërisë së ideologjike dhe disa akteve”, shkruan Kissinger në një artikull për CapX.

“Lufta me Shtetin Islamik mund të shërbejë si një shembull. Forcat që nuk janë të lidhura me Shtetin Islamik, duke përfshirë shiitët e Iranit dhe anëtarët e udhëheqjes sunite të disa vendeve bien dakord mbi nevojën për shkatërrimin e Shtetit Islamik. Por cila njësi ekonomike mund të supozojmë se do të trashëgojë territorin e ISIS?

Një koalicion i sunitëve? Apo ai do të jetë një sferë e ndikimit iranian? Përgjigja na devijon për shkak se Rusia dhe vendet e NATO-s vendet mbështesin grupeve kundërshtare. Nëse tokat e Shtetit Islamik pushtohen nga forcat e Gardës Revolucionare dhe grupet shiite, rezultati mund të jetë krijimi i një “zone” territoriale që do të shtrihej nga Teherani në Bejrut dhe mund të shënonte krijimin e një Perandoria Radikale të Iranit”, paralajmëron diplomati i famshëm.