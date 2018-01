Parashikimi i Gjinxhiqit se kur shqiptarët dhe serbët do të jetojnë bashkë në Kosovë!

Serbët janë të prirë për ndarje, ata më të mirët kanë sukses në këtë rajon të Ballkanit, si dhe kështu ndahen në partizanë dhe çetnikë, “Zvezdën dhe Partizanin, Komunistë dhe monarkistë, por edhe në Gjinxhiq dhe Millosheviq, raporton Kosova.info.

Sa i fortë ishte rivaliteti midis Sllobodan Millosheviqit, liderit të SPS-së dhe njeriut të parë të Partisë Demokratike, Zoran Gjingjiq, më së miri mund të shihet në fjalët e kryeministrit të parë demokratik të Serbisë, i cili i tha Slavoj Zhizhekut, intelektualit më të njohur slloven, dhe një nga mendimtarët më të rëndësishme në botë të kohës sonë. Megjithatë, atij udhëheqësi i Partisë Demokratike I shprehu një profeci – kur serbët dhe shqiptarët të jetojnë së bashku në paqe në Kosovë.

Ne po ju dërgojmë një pjesë të bisedës mes Gjingjiç dhe Zhizhek, për të cilin pak njerëz në Serbi e dinë sepse, sipas shumë politikanëve demokrat, këto fjalë ishin të ndaluara në Serbi për shkak të “fyerjes së Millosheviçit dhe regjimit të tij”.

Kur e pyeti Zizek, a beson ai se serbët dhe shqiptarët do të jenë në gjendje të jetojnë së bashku në paqe dhe kur? Gjingjiq përgjigjet:

“Jo, do të duhet shumë, shumë më gjatë. Së pari, do të jetë e vështirë të garantohet një kuadër minimal për jetën e përditshme së bashku. Është e sigurt se popujt e këtij rajoni do të jenë në gjendje të dalin me njëri-tjetrin në qoftë se ata kanë një qëllim të përbashkët. Dhe kjo mund të jetë vetëm një afrim në Evropë.

“Mendoj, në vendet e Ballkanit, duhet të sillemi si një ekip futbolli. Në fund, edhe në skuadrat e mëdha lojtarët nuk duhen, nganjëherë edhe urrehen, por luajnë së bashku dhe përpiqen të fitojnë së bashku. Nëse pranojmë se ne mund t’i arrijmë qëllimet tona vetëm përmes bashkëpunimit të ndërsjellë në rajon, atëherë në të ardhmen do të jemi në gjendje të merremi me njëri-tjetrin në mënyrë paqësore, madje edhe nga egoizmi i pastër”. /Kosova.info/