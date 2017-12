Parashikimet e ‘Gjyshe Vangës’ për vitin 2018, një fuqi e madhe po vjen…

Vangelia Pandeva Dimitrova, (31 janar 1911 – 11 gusht 1996), e njohur si Gjyshja Vanga, ishte një femër e pashkolluar, e verbër, e cila thuajse tërë jetën e saj e kishte kaluar në malet e Bullgarisë.

Shumë njerëz, anë e kënd botës, janë të bindur edhe sot e kësaj dite se ajo ka pasur aftësi paranormale. Sido që të jetë, disa nga profecitë e saj, nga aspekti ynë kohor, duken mjaft interesante. Sipas tabloidit “The Mirror” parashikimet e saj kanë qenë 85% të sakta.

Për vitin 2018, Gjyshe Vanga ose e njohur ndryshe si “Baba Vanga”, ka parashikuar se Kina do të bëhet fuqia më e madhe botërore. Gjithashtu në këtë vit orbita e Tokës do të ndryshojë paksa. Megjithëse ky ndryshim në filli, nuk do të jetë shumë i dukshëm, do të vihet re më vonë.