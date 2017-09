Panuçi zbardh listën e kombëtares, rikthehen Xhaka dhe Kaçe

Trajneri i kuqezinjve, Christian Panuçi ka zbardhur listën për këto dy sfida. Bie në sy fakti se tekniku italian ka grumbulluar dy lojtarët e lënë jashtë në sfidat e fillim shtatorit, Taulant Xhakën dhe Ergyes Kaçen. Vlen të theksohet se jashtë ka mbetur sulmuesi Shkëlzen Gashi i cili ka qenë ndër lojtarët kyç në sukseset e trajnerit De Biassi. Tekniku Panuçi ka theksuar vazhdimisht se ka si synim që të ofrojë në skuadër sa më shumë lojtarë të rinj me premisa të mëdha për të ardhmen. Ashtu si edhe herën e kaluar, tekniku italian ka zbardhur listën disa ditë para grumbullimit të skuadrës. Për dy ndeshjet e radhës tekniku ka grumbulluar 26-të futbollistë. Në ndeshjen ndaj Italisë do të rikthehen edhe lojtarët e shkualifikuar për ndeshjen me Spanjën, Kukeli, Roshi dhe Mavraj. Për dy ndeshjet bie në sy rikthimi në skuadër e Xhakës, Kaçes dhe Lenjanit. Në kombëtare së fundmi është grumbulluar edhe i riu i skuadrës së Breshias, Emanuele Ndoji. Grumbullimi i skuadrës do të nisë ditën e hënë në hotelin “Tropikal”ndërkohë që trajneri do të dalë në konferencë për shtyp para mediave po në këtë ditë në orën 10-të në selinë e FSHF-së.

Tre portierët e thirrur të kuqezinjve janë: Etrit Berisha, i cili aktivizohet te skuadra e Atalantës, Thomas Strakosha i Lacios dhe Alban Hoxha i Partizanit. Në mbrojtje janë Ansi Agolli i Karabag, Arlind Ajeti i Crotone, Mërgim Mavraj që aktivizohet te Hamburger, Berat Djimsiti i Benevento, Elseid Hysaj mbrojtës i Napolit, Frederic Veseli mbrojtësi i Empolit, Hysen Memolla që aktivizohet te Hajduk Split dhe Ivan Balliu i cili luan në Francë me Metz. Në mesin e fushës janë grumbulluar: Migjen Basha i skuadrës së Barit, Andi Lila i Janinës, Ledian Memushaj i Pescarës, Burim Kukeli i Suion të Zvicrës, Eros Grezda i Osijek, i rikthyeri Ergys Kaçe i Paok, Odise Roshi i Akhmat Grozny, Liridon Latifi i Akademia Pushkash, Ermir Lenjani i Sion, i ri Emanuele Ndoj i Brescia dhe i rikthyeri Taulant Xhaka i Basel. Në sulm kemi Valon Ahmedi i Maribor, Azdren Llullaku i Kostanay, Armando Sadiku i Legia Ëarszaëa dhe i rikthyeri Sokol Cikalleshi i skuadrës së Osmanlispor. Kujtojmë që Kombëtarja Shqiptare e Futbollit ndodhet në vendin e tretë në tabelën e klasifikimit, çka është edhe objektivi i skuadrës për këto eliminatore.

Një vëmendje të mëdha për sfidën ndaj Italisë ka marrë edhe çështja e biletave të shitura. Mësohet se deri tashmë janë shitur rreth 5 mijë bileta. Para pak ditësh Federata Shqiptare e Futbollit nxori në treg biletat në stadiumin “Loro Boriçi” ku do të zhvillohet ndeshja me azurrët. Sfidë kjo e fundit për këto eliminatore. Tifozat Kuq e Zi kanë vendosur të vazhdojnë bojkotin edhe me sfidën ndaj Italisë pavarësisht emrit të madh që ka kjo skuadër. Ata janë të vendosur që të bojkotojnë të gjitha ndeshjet deri në heqjen e policisë nga tribunat, pasi theksojnë se shkallët e stadiumit i përkasin tifozëve dhe jo forcave të rendit. Ndërkohë që tifogrupet e tjera me shumë mundësi do të jenë prezent në stadium për të vazhduar detyrën e tyre, atë të përkrahjes së djemve të kombëtares. Është parashikuar që deri në ditën e ndeshjes të shiten të gjitha biletat e ndeshjes, pra e thënë ndryshe, në stadium pritet të jenë rreth 16 mijë tifozë, aq sa është edhe kapaciteti i këtij impianti. /shekulli/