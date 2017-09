Panucci zbardh listën e ekipi kombëtar për ndeshjet me Spanjën e Italinë

Trajneri i ekipit kombëtar të futbollit publikon listën e lojtarëve që do të grumbullojë për ndeshjet zyrtare eliminatori me Spanjën dhe Italinë, respektivisht më datë 6 dhe 9 tetor. Sikundër edhe në ndeshjet e mëparshme, trajneri Panuçi ka vendosur të zbardhë listën disa ditë përpara nisjes së grumbullimit, dhe daljes publike për mediat, ditën e hënë në orën 10.00 në selinë e FShF-së.

Për këto dy ndeshje mister Panucci ka grumbulluar 26 lojtarë, në një kohë që do të jenë të gatshëm në takimin me Italinë në Shkodër edhe futbollistët e shkualifikuar për takimin me Spanjën, Mavraj, Roshi e Kukeli.

Për dy takimet zyrtare eliminatore me Spanjën (6 tetor) dhe Italinë (9 tetor) do të jenë në dispozicion të trajnerit, edhe futbollistët Sokol Cikalleshi e Taulant Xhaka dhe Ermir Lenjani, të cilët rikthehen me ekipin kombëtar. Spikat edhe ardhja në kombëtare e futbollistit të Breshias, Emanuele Ndoji.

Grumbullimi i skuadrës përfaqësuese do të nisë ditën e hënë në hotel “Tropikal, një kohë që trajneri i skuadrës do të dalë përpara mediave për këto dy ndeshje të radhës, duke iu përgjigjur interesit të medias, ditën e hënë në orën 10.00 në selinë e FShF-së.

Më poshtë edhe lista e trajnerit Christian Panucci për takimet me Spanjën dhe Italinë.