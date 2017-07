Pantina: Teuta Rugova ka thyer mitin e familjes

Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Shqipe Pantina, mendon se veprimi i deputetes së Lidhjes Demokratike të Kosovës,Teuta Rugova e cila është vajza e Presidentit të ndjerë, duke i dhënë mbështetje Haradinajt, është një shembull i keq.

Pantina në emisionin “Fakt Plus” thotë se Teuta Rugova bashkë me vëllain e saj ka thyer një mit në familjen Rugova.

“Me këtë rast ajo cka shoh tek Teuta Rugova. Ajo sot ka thyer një mit për familjen e saj, bashkë me vëllain e saj. Për fat të keq i pari duke u përfshirë në veprime të jashtëligjshme kriminale, e dyta duke bërë veprime politike si ky sot. Ajo deklaron se do ta mbështesë Haradinaj përkundër qëndrimit që ka partia e saj”, tha Pantina në “Fakt Plus”.

Pantina shtoi se elektorati i Teuta Rugovës, sot duhet të jetë më i zhgënjyer në botë. Sipas deputetes së LVV-së, Rugova po del jashtë asaj që partia e saj, përfaqëson dhe thyen zotimin e kësaj partie që ka pasur.

“Veprimi i Teutës tregon dicka tjetër. Njerëzit në politike ose vazhdojnë të shpërblehen nga kontributi i caktuar të prindërve të vet ose mund të ndëshkohen nga veprimet jot ë mira të prindërve të vet”, tha ajo.

“Ne nuk kemi ardhur aty me konkurs, ne kemi ardh në Kuvend me votën e qytetarëve. Zotimi i LDK është që nuk bëjnë fushatë me LDK. Shembulli i Teutës është një shembull i keq, sidomos për vajzat e reja”, shtoi Pantina.