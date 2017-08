Pantina: E turpshme dhe të papranueshme dhunën ndaj një gruaje

Deputetja e VV-së Shqipe Pantina ka dënuar dhunën ndaj Vitore Metaj-Stavileci bashkëshortes së ministrit Blerand Stavileci.

Në reagimin e saj Pantina e konsideron të turpshme dhe të papranueshme dhunën ndaj një gruaje.

“Cilat do qofshin arsyet dhe motivet është e turpshme dhe e papranueshme te ngritet dore mbi nje grua! Organet e rendit mjaft me me togefjalshin “hetimet vazhdojne” #stopdhunesndajgruas”, shkruan Pantina në Facebook.