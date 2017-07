Pallaska: Për bisedime me Serbinë duhet të kemi një Ekip të Unitetit

Armiqësia politike ndaj Presidentit që ushqehet nga shumica e spektrit politik në vend sugjeron se Presidenti e ka të vështirë – për mos të thënë të pamundur – të shërbejë si mekanizëm për mobilizimin e përkrahjes parlamentare që nevojitet për ratifikimin e marrëveshjeve eventuale që mund të arrihen me Serbinë. Kështu shprehet avokati Dastid Pallaska, në një intervistë për Express, lidhur me udhëheqjen e bisedimeve me Serbinë nga Presidenti Thaçi.

Dje në Bruksel, me ndërmjetësimin e shefes së Bashkimit Evropian për politikë të jashtme, Federica Mogherini, u takuan Presidenti Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb, Aleksandar Vuciq. Ky takim në nivel presidentësh, nxiti reagime në vend, për shkak të vizitës së Thaçit dhe dakordimin për vazhdim të dialogut në një fazë të re, pa ndonjë konsultë paraprake me përfaqësues të tjerë politikë.Avokati Dastid Pallaska, për Gazetën Express, thotë se dialogu duhet të udhëhiqet nga institucionet e vendit që kanë kapacitet kushtetues dhe politik për miratimin dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura mes Kosovës e Serbisë.Sipas tij, kjo vështirë se mund të arrihet nga Presidenti, pikërisht për faktin se temat që kanë mbetur të hapura në Bruksel kërkojnë ratifikimin në Kuvend me dy të tretën e votave.“Armiqësia politike ndaj Presidentit që ushqehet nga shumica e spektrit politik në vend sugjeron se Presidenti e ka të vështirë – për mos të thënë të pamundur – të shërbej si mekanizëm për mobilizimin e përkrahjes parlamentare”, ka thënë Pallaska.Megjithatë, sipas Avokatit Pallaska, partitë politike që kanë rezerva ndaj Presidentit Thaçi – e të cilat i arsyeton – nuk duhet të zhvillojnë garë të zakonshme politike kur bëhet fjalë për dialogun me shtetin serb.“Është çështje e interesit kombëtar që kërkon konsensus të plotë politik. Vetëm ky konsensus garanton që Kosova të nxjerrë maksimumin nga ky dialog”, është shprehur Pallaska për Expressin.Secila përpjekje e papërgjegjshme për protagonizëm apo opozitarizëm popullist në lidhje me dialogun, sipas avokatit, do të shfrytëzohet dhe ndëshkohet rëndë nga Serbia. Nga ana tjetër, Pallaska për Express, jep edhe një arsye tjetër, për shkak të së cilës mund të imponohet kalimi i dialogut në nivel presidencial.Sipas tij, kryeministerja serbe, Ana Brnabiq, është kryeministre teknike. Është Presdenti serb, sipas Pallaskës, ai i cili gëzon përkrahje të gjerë politike, dhe si i tillë, është i vetmi bartës i funksioneve shtetërore, që sipas Pallaskës, mund të marrë përgjegjësinë për vendimet e dhimbshme që e presin Serbinë në raport me Kosovën.Siç thotë ai, kjo është arsyeja që mund ta shtyjë Bashkimin Evropian të kërkojë që dialogu të zhvillohet në nivel presidencial.“Në këtë rast, ngritjen e dialogut në nivel presidencial duhet ta shqyrtojmë seriozisht pasi që kjo mund të jetë në dobi të Kosovës”, ka shtuar Pallaska. Avokati pohon se është e rëndësishme që dialogu, i cili duhet të përfundoj me një marrëveshje ndërkombëtare, të trajtohet jashtë armiqësive të brendshme politike. “Konsideroj se dialogu duhet të zhvillohet nëpërmjet një mekanizmi që përfshinë të gjitha partitë politike parlamentare pasi që pragu për ratifikimin e marrëveshjeve të dala nga dialogu kërkon përfshirjen dhe përkrahjen e opozitës”Krijimi i një grupi të unitetit – që përbëhet nga përfaqësuesit e të gjitha partive politike parlamentare – mund të jetë modeli që duhet ndjekur, sipas Pallaskes.Ai shton se ky opsion ka funksionuar shumë mirë gjatë negociatave për statusin politik të Kosovës në Vjenë. E për ta jetësuar këtë model, siç thotë avokati, Presidenti ka nevojë të rikthej besimin tek partitë politike parlamentare që aktualisht refuzojnë bashkëpunimin me të.