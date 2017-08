Pajaziti: VV është e dëshmuar për veprime të dhunshme

Zenun Pajaziti, deputet i PDK-së, thotë se partia Vetëvendosje është dëshmuar për veprime të dhunshme.

Sipas tij, kjo dëshmi plus edhe deklarata e Vitore Stavilecit, kanë shtyrë PDK-në që të akuzojë VV-në për sulmin ndaj bashkëshortes së Blerand Stavilecit.

Në Interaktiv të KTV-së, Pajaziti ka thënë se Vitore Stavileci ka deklaruar se pas sulmit i është thënë që të porosisë bashkëshortin e saj të “mos flasë shumë”.

“E dimë që zotëri Stavileci kohëve të fundit ka adresuar qëndrimet partiake dhe të tija ndaj një rivali politik. Për më tepër kemi pas ngjarje të tilla të dhunës edhe në të kaluarën që ishin me adresë. Kemi pas ngjarje të shëmtuara të dhunës në publik ndaj personaliteteve, madje s’janë kursyer as gratë. Ka pas shpërthim në veturën e Memli Krasniqit”, ka deklaruar Pajaziti duke përmendur edhe sulmet me vezë në drejtim të zyrtarëve të PDK-së, kohë më parë.

Pajaziti ka përmendur edhe rastin kur në protestën e opozitës ishte nxjerrë një person zyrtar prej veturës zyrtare nga tash deputeti i VV-së, Dardan Molliqaj, dhe më pas makina e tij ishte sulmuar. “Ata e nxorën personin publik nga vetura. Paramendojeni sikur ata të kenë pushtetin”, ka shtuar më tej ai duke ripërsëritur se nuk dëshiron të bëjë analogji mes këtyre rasteve.