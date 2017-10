Padi kundër ish-kryeministrit pakistanez

Në shoqërinë turke ka "zhgënjim dhe pakënaqësi" me rritjen e islamofobisë dhe të ndjenjës anti-turke në Bashkimin Evropian, tha ministri i Jashtëm i Turqisë, Mevlut Cavusoglu. Ai i bëri këto komente në një forum ndërkombëtar, të organizuar nga transmetuesi shtetëror TRT në Stamboll. "Populli turk nuk e mbështet më procesin e anëtarësimit në BE, sepse është i zhgënjyer dhe i irrituar me rritjen e islamofobisë dhe me keqinterpretimin e Turqisë", tha Cavusoglu. Turqia, për kohë të gjatë, është në negociata për anëtarësim në BE. Njëzetetetë vendet anëtare të bllokut mblidhen...