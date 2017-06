Pacolli: Vetëm Isa Mustafa flet për koalicione

Ftesave të Lëvizjes Vetëvendosje për koalicion rreth themelimit të Qeverisë, drejtuar LDK-së, mund t’u përgjigjet vetëm Isa Mustafa.

Kështu po thotë kreu i AKR’së, Behgjet Pacolli, i cili ka nënshkruar koalicion para zgjedhor me LDK-në si dhe Alternativën.

Kontaktuar nga Express, lideri i AKR-së, Behgjet Pacolli, ka thënë se partia që ai i takon është duke i pritur rezultatet e certifikimit të zgjedhjeve nga ana e KQZ-së dhe pastaj do t’i shqyrtojnë ofertat rreth koalicioneve pas zgjedhore. Thotë se ftesave të krerëve të LVV-së për koalicion me LDK-në mund t’iu përgjigjet vetëm iniciuesi i koalicionit LAA, Isa Mustafa.

“..nuk ka asgjë të re, ne jemi duke i pritë rezultatet e certifikimit. Kur të certifikohemi atëherë ne dalim me qëndrime. Vetëm Isa Mustafa si përgjegjës i koalicionit mundet me iu përgjigje ftesave e deklaratave të zyrtarëve të LVV-së”, ka deklaruar Pacoli.



Ndërkohë që pyetur nëse AKR do t’i bashkohet koalicionit PAN, Pacolli ka thënë se është komod në opozitë.

“Ne jemi komod që të shkojmë në opozitë”

E të dielën lideri i AKR’së, ka thënë se është kundër zgjedhjeve të reja dhe kundër bllokadave të mundshme pas certifikimit. Thotë se qëndrimi i tij është krejtësisht në përputhje me partnerët e koalicionit, LDK-në e Alternativën. Mirëpo, thotë se pas certifikimit të zgjedhjeve dhe qartësisë elektorale do të flasin edhe një herë.

“Besoj se qytetarët janë lodhur duke dëgjuar teket e politikanëve. Qytetarët kanë votuar, kanë dhënë fjalën e vetë dhe në bazë të rezultateve që dalin nga vota e qytetarit duhet të bëhet zgjidhjet politike. Ky është mendim im personal”, pati deklaruar Pacolli.

Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë u mbajtën më 11 qershor, që në to, sipas KQZ-së morën pjesë pak më shumë se 40 për qind e qytetarëve me të drejtë vote.