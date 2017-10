Pacolli: S’ka koalicion me VV-në ose LDK-në, nesër zyrtarisht i nisi negociatat (Video)

Kandidati i AKR-së për kryetar komune të Prishtinës, ka thënë në Televizionin “Rrokum” se programi i tij për Prishtinën ka me qenë pjesë e qeverisjes së ardhshme të Prishtinës.

Pacolli ka bërë me dije se nuk ka marrëveshje me asnjë subjekt për balotazhin e 19 nëntorit.

“Kam pas biseda me LDK e VV, ndërsa qe nga nesër kam me i fillua takimet zyrtare me këto dy parti”, njofton Pacolli.

Ai shprehet se një vendim përfundimtar ka me u dite para fushatës për balotazh.

“Prej pretendimeve tona ka me qenë edhe pozita e nënkryetarit, në mënyrë qe me kontrollua implementimin e programit të AKR-së, Drejtoria e Urbanizmit dhe ajo e Rinisë, Kulturës dhe Sportit”, tha Pacolli. /KI/