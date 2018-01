Pacolli nuk i dërgon letër urimi presidencës së radhës bullgare të BE, ndërsa beson në mbështetje sikurse liderët tjerë

Numri dy i qeverisë dhe kreu i diplomacisë së Kosovës Bexhet Pacolli ka shprehur besimin se Bullgaria do të mbështesë Kosovën në OKB. Bullgaria pas dhjetë vite që nga anëtarësimi në BE nga 1 janari ka marrë presidencës e radhës me rotacion prej gjashtë muaj të BE. Por asnjë nga krerët e vendit siç është e zakonshme nuk i ka uruar Bullgarisë marrjen e presidencës. Shumica e vendeve të rajonit i kanë dërguar Bullgarisë letër urimi.

Pacolli beson se Mbështetja bullgare për Kosovën do të jetë e fuqishme për anëtarësimin e vendit tonë në organizatat Ndërkombëtare, të cilën gjë po e pengon Serbia. Nuk është hera e parë që krerët e vendit harrojnë të dërgojnë letra urimi për data të caktuara në vendet e jashtme, shkruan Kosova.info.

Ndryshe Bullgaria e cila fillon mandatin me mesazhin “Fuqia është në unitet, ndër prioritet e saj gjatë presidencës gjashtë mujore do të ketë zgjerimin dhe ambiciet e arritjes që planit të qartë të veprimit për çdo vend kandidatë.

Një nga objektivat e saj është lidhja më e fuqishme me vendet e Ballkanit në fushën e transportit, energjetikës, arsimit dhe nxitja e politikës evropiane të ekonomisë digjitale në mes vendeve të rajonit dhe zvogëlimi gradual I çmimit të romingut dhe rritjes së mundësisë për internet. Në samitin e BE-Ballkani Perëndimor që do të mbahet më 17 maj do të publikohet plani për heqjen e romingut në mes BE dhe vendeve të Ballkanit perëndimor. Sa i përket sigurisë dhe politikave të emigracionit, presidenca bullgare do të punojë në zgjidhjet afatgjate në fushën e azilit politik, politikave efikase për kthimin e emigrantëve dhe readmision, forcimin e kontrollit të kufijve dhe preventiv.

“Është koha të punojmë në BE e fuqishme, të sigurt dhe solidare. Qytetarët e Bullgarisë dhe BE presin nga ne të gjejmë zgjidhje konkrete për çështje konkrete. Presidenca bullgare do të punojë në mënyrë transparente, do të jetë e hapur për të gjithë partnerët evropian dhe para se gjithash për gjithë qytetarët evropian”, theksoi presidenca bullgare e BE-së.

Gjatë presidencës, Bullgaria do të jetë nikoqir I 300 ngjarjeve prej të cilave 20 do të jenë takime të BE në nivel të lartë.

Kryeministri Bullgar Boris Borisov me rastin e ndërrimit të mot motive ka thënë se “do të vazhdojmë të mbrojmë me sukses kufijtë evropian dhe të jemi partner stabil dhe i besueshëm i BE-së”. Por për presidencën bullgare të BE do të ketë edhe tri detyra të vështira filluar nga bisedimet për Bregzitin, diskutimet për politikën e përbashkët të emigracionit, përgatitja e kornizës financiare nga viti 2020.

Në disa qarqe evropiane ka dyshime rreth udhëheqjes së suksesshme të presidencës bullgare marrë parasysh që në qeverinë bullgare janë të përfaqësuar edhe ultranacionalistët nga aleanca “Bashkimi i patriotëve”, por që besohet se kryeministri Borisov gjatë mandatit të presidencës bullgare të BE-së do të arrijë ti menaxhojë si duhet.

Sipas të dhënave të agjencisë Gallup Internacional , 62 për qind të bullgarëve I beson BE-së, një ngritje prej 12 për qind në raport me dhjetorin e 2016. Po ashtu 55 për qind e qytetarëve beson se Sofja me sukses do të udhëheq kryesimin e BE-së. Bullgarët gjithashtu besojnë se kryesimi do tu sjellë një plus për anëtarësim në zonën Shëngen dhe Evrozonë. /Kosova.info/