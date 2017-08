Pacolli me kërkesa të reja të Pacollit, e tregon edhe një rast të rëndë që i ka ndodhur

Kreu i AKR-së, Behgjet Pacolli ka ndarë në FB një ngjarje e cila lidhet me situatën politike në vendin tonë. Pacolli tregon se në mëngjesin e sotëm një nënë e moshur i ka kërkuar ndihmë për të ja mundësuar një vizitë për Duseldorf të Gjermansië, në mënyrë që ta shohë djalin e saj të aksidentuar. Edhe pse nuk kishte arritur ta ndihmonte thotë se me zhagitjen e proceseve politike po tejkalohet çdo kufi i qytetarëve dhe propozon qeverisje me bazë të gjerë.

Pacolli thotë se duhet mbledhur një tryezë e partive parlamentare shqiptare në mënyrë që të miratohet çështja e demarkacionit, liberalizimin e vizave dhe kodi i ri zgjedhor.

“Çështja e bisedimeve me Serbinë (afati, ekipi i ri, ofertat, grupi i konsulentëve ndërkombëtarë). Unë kësaj platforme do t’i shtoja dhe: Një ligj të ri për dekriminalizimin dhe vetingun. Në qeveri duhet të bëjnë pjesë të gjithë partitë shqiptare”- thotë tutje Pacolli.

Ky është statusi i tij i plotë: