Pacolli: Kur të liberalizohen vizat nuk do të ketë fare azilkërkues nga Kosova

Në ditën kur në Kuvendin e Kosovës zhvillohej debati rreth votimit për ratifikimin e Marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, e që lidhet edhe me liberalizimin e vizave pasi është një prej dy kushteve për këtë, në Parlamentin Evropian në Bruksel, në Komisionin për Politikë të Jashtme, u zhvillua një debat për Kosovën me pjesëmarrjen e zëvendëskryeministrit të parë dhe ministrit të Jashtëm, Behgjet Pacollit, shkruan sot Koha Ditore.

Pos liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, edhe bashkëpunimi i Kosovës me Gjykatën Speciale dhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit kanë qenë shqetësimet kryesore që janë shfaqur në këtë debat.