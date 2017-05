Pacolli: Gjyqësori është tejet i ndikuar nga politika

Kryetari i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli, deklaroi se aktualisht gjyqësori është tejet i ngarkuar nga politika, kështu që duhet të punohet në këtë drejtim.

Pacolli në një intervistë në emisionin “Debat”, në RTK nuk ka precizuar se a do të hyjë në koalicion me ndonjë parti politike. Ai tha se do të punojë për të mirën e qytetarëve të vendit dhe me programin që ka AKR-ja do të ketë sukses vendi.

Ai tha se askush nuk ka të drejtë të paragjykojë dhe nga kjo të krijojë akuza ndaj politikanëve apo kujtdo tjetër që shumë herë kanë qenë të pabaza. Ai tha se e kupton një fushatë zgjedhore që ta madhështojë secili partinë e vet, por jo nëpërmjet akuzave të pabazuara.

Pacolli tha se gjyqësori në vend është tejet e ngarkuar nga politika, po të ishte gjyqësia funksionale nuk do të kishte fyerje e shantazhe publike, apo me akuza të bazuara.

Pacolli tha se qytetarët e Kosovës duhet të jenë të kujdesshëm se kënd po e votojnë, kur dihet se partitë e mëparshme dhe programet e tyre japin vetëm mjegull dhe asgjë më shumë. “Unë shtetit tim asnjë cent nuk ia kam marrë asnjëherë”.