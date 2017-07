Kreu i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli ka thënë se AKR do ta respektoj marrëveshjen qe ka bërë me koalicionin LAA dhe do t’i përmbahen asaj.

Ndonëse, një ditë më parë, Rrahim Pacolli takoi presidentin e vendit dhe kreun e PDK-së, Pacolli ka thënë se nuk kanë pasur kurrfarë takime me koalicionin PAN dhe se nuk do të ketë takime me ta.

Këto komente Pacolli i bëri pas takimit qe patën krerët e koalicionit LAA.