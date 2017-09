Paçarizi: Pres gjuhë të ashpër në fushatën e zgjedhjeve lokale

Njohësi i çështjeve politike, Rrahman Paçarizi, ka thënë se ka frikë se gjuha e politikanëve në fushatën e zgjedhjeve lokale do të jetë e ashpër, ashtu edhe siç ka nisur, njofton Klan Kosova.

“Një pjesë e mirë e tyre dëshmojnë një mungesë serioze të arsimimit elementar, por edhe të edukatës”, tha Paçarizi, duke iu referuar disa politikanëve të Kosovës.

“Kam frikë se gjuha do të jetë e ashpër”.

“Ka nisur me një gjuhë të ashpër, dhe besoj se do të vazhdojë me një gjuhë të ashpër”.

Ai tha se të gjithë politikanët, duhet të llogarisin se duhet pasur kujdes se si mund të perceptohen, dhe se si mudn të përkthehen ato që thonë.

“Një dekalratë e pamatur e një politikani mund të çojë në traziar dhe gjakderdhje”, tha Paçarizi, duke përmendur raste të tilla që kishin ndodhur në zgjedhjet e para.