‘Pa Cenzurë’ e Capital T, për dy ditë kalon mbi gjysmë milioni klikime (Video)

Reperi nga Kosova, Capital T kishte lajmëruar se në muajin tetor të këtij viti do vinte me projekte të reja muzikore, që do ishin ndryshe nga tjerat dhe ai e bëri këtë duke publikuar këngën e re ‘Pa Cenzurë’ në bashkëpunim me Vig Poppa dhe Lyrical Son.

Të tre reperat janë kujdesur vetë për tekstin, duke mos u shqetësuar aspak për përdorimin e disa fjalëve, shkruan Kosova.info.

Ky është suksesi i radhës për të pas arritjeve të mëdha që ka patur në botën e muzikës, pasi vetëm për dy ditë ka arritur mbi gjysmë milioni klikime.

Capital ka lajmëruar se do të sjellë edhe Mixtape me të paktën 10 këngë këtë muaj. /KI/