Osmani: LDK-ja e hapur për bisedime me Vetëvendosjen, por edhe me AAK-në e Nismën

“Kemi zhvilluar një takim inicial me grupin parlamentar të LDK-së ku unanimisht është vendosur që nuk do të ketë koalicion me PDK-në apo me PAN-in. Po ashtu është thënë që LDK-ja do të jetë e hapur për të diskutuar me Vetëvendosjen, por edhe me AAK-në dhe Nismën, në qoftë se ato shkëputen nga PDK-ja”, thotë Vjosa Osmani, deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe femra më e votuar në zgjedhjet e 11 qershorit.

Në intervistën për Radion Evropa e Lirë, Osmani flet edhe në lidhje me mundësinë që ajo të merr postin e kryetares së LDK-së.

Radio Evropa e Lirë: Zonja Osmani, ku e shihni Lidhjen Demokratike të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit, në koalicion me PAN-in, Vetëvendosjen apo në opozitë?

Vjosa Osmani: Votuesi i LDK-së, tash më shumë se çdo herë tjetër ka qenë i qartë, në raport me secilin prej nesh se e kundërshton çdo lloj bashkëpunimi me PDK-në, dhe rrjedhimisht edhe me një koalicion ku bën pjesë PDK-ja, që në këtë rast është koalicioni PAN.

Pra, absolutisht asnjë anëtar i LDK-së, qoftë në lidership, qoftë anëtar i thjeshtë, nuk ka mandat që të negociojë me PAN-in ose PDK-në dhe nuk ka mandat që të arrijë marrëveshje koalicioni me këtë parti, e cila e ka dëshmuar, për vite me radhë, në fakt që nga ekzistenca e saj, që është kundërshtari ynë kryesor politik dhe është e pamundur që të arrihen suksese evidente në një koalicion me një parti të tillë.

Prandaj, përgjigja e qytetarëve në raport me LDK-në ka qenë e qartë dhe nuk ka mënyrë që do të mund të arsyetohej çfarëdo koalicioni me PDK-në apo me PAN-in. Pra, kjo është tërësisht e përjashtuar.

Sa u përket opsioneve të tjera, besoj që brenda dy-tre ditësh do të ketë certifikim final të rezultateve. Tashmë kemi pasur një takim inicial me grupin tonë parlamentar dhe përveç që unanimisht është vendosur që nuk do të ketë koalicion me PDK-në apo me PAN-in, po ashtu është thënë që LDK-ja do të jetë e hapur për të diskutuar me Vetëvendosjen, por edhe me AAK-në dhe Nismën, në qoftë se ato shkëputen nga PDK-ja.

Cili do të ishte rezultati final i bisedave të tilla për formimin e Qeverisë është herët të thuhet.

LDK-ja e ka një program si anëtare e Partive Popullore Evropiane, brenda kornizave të të cilit patjetër duhet të qëndrojë, shkaku i ideologjisë si parti e qendrës së djathtë dhe ka një program qeverisës për të cilin patjetër që do të insistojë që të realizohet, pa marrë parasysh se a po flasim me VV-në, AAK-në apo Nismën. Dhe, me cilëndo nga këto që do të mund të ketë përafrime më të mëdha programore, natyrisht që shanset do të jenë më të mëdha për qeverisje.

Tani, ka një numër të madh të njerëzve brenda LDK-së, që preferojnë që LDK-ja të qëndrojë në opozitë dhe të përqendrohet në reforma gjatë këtyre viteve. Mirëpo, për shkak të konstelacioneve të numrave tani në Kuvend, LDK-ja natyrisht që duhet të angazhohet pozitivisht që të bisedojë edhe me VV-në, por në qoftë se AAK-ja dhe Nisma shkëputen nga PDK-ja edhe me ato të shihet se cila do të jetë mundësia që LDK-ja të ketë një rol të rëndësishëm në hapjen e rrugëve të Kosovës, qoftë në Bashkimin Evropian në përgjithësi në perspektivën e saj euro-atlantike.

Pra, për momentin nuk ka përgjigje përfundimtare se cili do të jetë rezultati apo epilogu i bisedimeve me Vetëvendosjen apo potencialisht me AAK-në dhe Nismën, në qoftë se shkëputen nga PDK-ja, por si mundësi ekzistojnë.

Radio Evropa e Lirë: Mbi bazën e cilave kritere apo kushteve politike LDK-ja do të përfshihej në një koalicion të ri qeverisës?

Vjosa Osmani: Siç e thash, primare për LDK-në është që të respektohen prioritetet programore, që LDK-ja tashmë i ka ndërtuar për vite me radhë, e jo vetëm gjatë kësaj fushate dhe gjatë këtyre zgjedhjeve, sepse janë prioritete qeverisëse dhe janë korniza programore që janë ndërtuar së bashku me partnerët tanë ndërkombëtarë, që janë pjesë e Partive Popullore Evropiane. Ato janë prioritete qeverisëse që ne besojmë fuqishëm që do ta çojnë Kosovën përpara dhe i hapin rrugët e Kosovës.

Prandaj, këto janë kriteret tona dhe duhet të shikohet se sa do të mund të arrihet pajtim me Vetëvendosjen apo edhe me AAK-në dhe Nismën, për këto prioritete.

Natyrisht që çështjet tjera pastaj shumë më letë mund të determinohen, në qoftë se ka pajtim për programin dhe orientimet e tjera qeverisëse.

Radio Evropa e Lirë: Parashihni krizë eventuale sa i përket formimit të institucioneve të reja, sidomos të Qeverisë?

Vjosa Osmani: Krijuesi i krizës këtu mund të jetë vetëm presidenti i vendit [Hashim Thaçi], i cili fatkeqësisht po e keqinterpreton vendimin e Gjykatës Kushtetuese, duke thënë që vetëm fituesi i zgjedhjeve mund të mandatohet edhe në qoftë se dështon për herë të parë.

Në fakt, vendimi i Gjykatës është i qartë dhe në qoftë se koalicioni PAN, si fitues i zgjedhjeve dështon të krijojë numrat në përpjekjen e parë, atëherë Presidenti e ka obligim kushtetues që mandatin t’ia jap cilësdo parti e cila i ka 61 deputetë pas vetes, e jo domosdoshmërish vetëm fituesit të zgjedhjeve dhe në qoftë se ata nuk kanë më shumë se 59 deputetë, siç është dëshmuar deri më tani.

Pra, në qoftë se Presidenti i vendit dëshiron të vazhdojë të shkelë funksionin e vet si garantues i unitetit qytetar dhe të funksionimit të institucioneve, atëherë mund të vazhdojë ta bëjë këtë sepse fatkeqësisht po e ka të pamundur të zhveshë petkun e tij partiak.

Megjithatë, natyrisht se do të përballet me kërkesat e deputetëve për të interpretuar një shkelje të tillë kushtetuese.

Pra, besoj që është e qartë, që në qoftë se koalicioni PAN dështon për herë të parë, atëherë Presidenti patjetër duhet ta mandatojë këdo që i ka 61 deputetë të nënshkruar, dhe nuk do të kishte krizë në një rast të tillë.

Radio Evropa e Lirë: Marrë parasysh rezultatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e 11 qershorit, a konsideroni se LDK-ja duhet t’i nënshtrohet tash një procesi të ri të reformave dhe të udhëheqjes së saj?

Vjosa Osmani: Procesi i reformave është i vazhdueshëm dhe kushdo që e mendon se ai mund të kryhet brenda dy-tri vjetësh e ka gabim. Unë jam në favor të një procesi të reformave që fillon nga poshtë, nga baza, nga nëndegët, që vazhdon në degë dhe në fund e përfshinë edhe lidershipin e LDK-së, sepse kjo është e vetmja mënyrë që ato reforma të jenë substanciale dhe të jenë të pranuara nga qytetarët sepse kjo do të thotë që po dëgjohet baza, po dëgjohet elektorati ynë.

Çfarëdo injorimi i zërit të qytetarëve, çfarëdo injorimi i asaj që e kërkon baza, natyrisht që e dëmton LDK-në. Kur saktësisht me datë, nuk është me rëndësi, kur ndodhin ndryshimet. Me rëndësi është që ato kur të ndodhin, të ndodhin ashtu si duhet.

Prandaj, unë tani jam në kontakt të përditshëm me nëndegët, me strukturat tona, për të parë se çka saktësisht po kërkon elektorati i LDK-së, sa i përket reformave dhe konfrom kërkesave të tyre do të duhej të silleshim.

Radio Evropa e Lirë: Sa jeni ju e gatshme të merrni timonin e udhëheqjes së LDK-së?

Vjosa Osmani: Sikur çdo herë tjetër që e kam thënë, e tëra që unë duhet ta përsëris është që nuk ka rëndësi posti që e kam, me rëndësi është që unë të jem pjesë e një procesi të ndryshimeve pozitive dhe reformave të thella në LDK.

Për këtë jam angazhuar për vite me radhë dhe për këtë do të vazhdoj të angazhohem pavarësisht pengesave që do të jenë. Tek e fundit, nuk është me rëndësi emri dhe mbiemri i kryetarit të partisë, me rëndësi është që LDK-ja të rikthehet si fuqi e parë në vend, dhe për këtë unë do ta jap kontributin tim, pavarësisht pozitës që e kam.

Radio Evropa e Lirë: Do të thotë që jeni e gatshme të udhëhiqni LDK-në?

Vjosa Osmani: Unë jam e gatshme që të vazhdoj të jem anëtare e devotshme e LDK-së, ashtu siç kam qenë deri më tani dhe të bëhem pjesë e cilitdo ekipi që e ka seriozisht procesin e reformave.

Radio Evropa e Lirë: Vetëm pjesë e ekipit apo të udhëhiqni një ekip, një parti, në këtë rast LDK-në?

Vjosa Osmani: Cilindo rol që e kërkon baza, që e kërkon elektorati dhe që do ta çonte LDK-në drejt kthimit si fuqi e parë politike në vend.

Radio Evropa e Lirë: Dhe, ju do të mund ta bëni një gjë të tillë?

Vjosa Osmani: LDK-ja për ta bërë një gjë të tillë duhet ta merr seriozisht secilin anëtar të vet edhe në qoftë se ai anëtar pas vetes e ka vetëm një votë. Duhet t’i bashkojë të gjitha fuqitë, duhet t’i bashkojë të gjitha gjeneratat, mos të ketë logjikë përjashtuese por logjikë të bashkimit dhe atëherë besoj se qytetarët do ta shihnin fuqinë e vërtetë të LDK-së.

Radio Evropa e Lirë: Këto çështje që që i përmendët, po ndodhin apo jo në LDK?

Vjosa Osmani: Po ndodhin në disa raste. Në disa raste nuk është e kënaqshme mirëpo secili prej nesh do të duhet të jap kontribut që në të vërtetë gjithëpërfshirja të jetë sa më prezent, në të gjitha degët e LDK-së, që njerëzit të mos ndihen të përjashtuar dhe siç e thash, pavarësisht gjeneratave, të ketë një kohezion, një bashkim të brezit të pavarësisë dhe brezit të republikës dhe vetëm atëherë ndaj LDK-së do të kthehej besimi, që qytetarët e kanë pasur në të kaluarën.