“Orvatjet janë të kota, Gjykata Speciale nuk mund të zhbëhet”

Sipas tyre, varësisht asaj që pritet të ndodhë, është brengosëse fakti se të zgjedhurit e popullit e kanë vënë interesin e tyre personal para atij kombëtar, duke e quar vendin drejtë një izolimi ndërkombëtarë.

Avokati Arianit Koci, në një prononcim për Indeksonline duke e vlerësuar si të dëmshme iniciativën e deputetëve për shfuqizimin e Speciales, ka thënë se si vend kemi dalë shumë joserioz, dhe të papërgjegjshëm në raport me bashkësinë ndërkombëtare.

Sipas tij, krejt këto orvatje janë të kota sepse Gjykata Speciale nuk mund të shfuqizohet.

“Specialja nuk mund dhe nuk do të shfuqizohet. Për këtë nuk e kam as dilemën më të vogël. Unë kam qenë ndër të parët kundër Gjykatës Speciale, në formën dhe mënyrën se si do të funksionoj. Por, prej momentit kur parlamenti i ynë ia ka dhënë dritën e gjelbër, situata ka ndryshuar: dalim shumë joserioz, dhe të papërgjegjshëm në raport me bashkësinë ndërkombëtare”, ka thënë ai.