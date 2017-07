‘Orkestra Frymore’ e Kosovës, pjesë e festivalit të Orkestrave Frymore në Tiranë

Orkestra Frymore do të prezantohet me një program mjaft atraktiv, me vepra shqiptare dhe botërore, me këtë rast do të prezantohen edhe solistët Betim Krasniqi – Trombon dhe Astrit Mustafa – Klarinetë.

Pas një aktiviteti mjaft të ngjeshur në kuadër të festivalit të “Orkestrave Frymore” në Shqipëri, “Orkestra Frymore e Republikës së Kosovës” sonte do ta mbyll aktivitetin në Shqipëri me një koncert madhështor në sheshin “Skënderbej” në Tiranë, shkruan KultPlus. Para publikut tiranas, Orkestra Frymore do të prezantohet me një program mjaft atraktiv, me vepra shqiptare dhe botërore, me këtë rast do të prezantohen edhe solistët Betim Krasniqi – Trombon dhe Astrit Mustafa – Klarinetë.

Gjatë 3 ditëve qëndrimi në kuadër të këtij festivali, “Orkestra Frymore” e dirigjuar nga dirigjenti Baki Jashari, nën udhëheqjen artistike të Shkumbin Bajraktarit, është prezantuar disa herë para publikut atje, ku ka filluar me marshim përgjatë bulevardit deri te sheshi “Skënderbej”. Ka bërë hapjen e festivalit bashkë me disa orkestra tjera të ftuara në këtë festival si nga: Shqipëria, Greqia dhe Amerika.

Mbrëmë ka realizuar një koncert në qytetin e Fierit ku është pritur mjaft mirë nga publiku Fierak.

Orkestra frymore e Republikës së Kosovës përbëhet nga 40 instrumentistë. Vitet e kaluara është prezantuar edhe në Prishtinë, Tetovë…