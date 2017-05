Orkestra e të Rinjve të Kosovës fiton çmimin e dytë në ‘European Music Festival for Young People’

Për çdo vit, në fillim të muajit maj, Neer+pelt, që ndodhet në veri të Belgjikës, bëhet qyteti nikoqir i “European Music Festival for Young People”. Ndërsa këtë vit Orkestra e të Rinjve të Kosovës – Kosovo Youth Orchestra (KYO) ishte e ftuar që të jetë pjesë e këtij festivali me 37 anëtarët e saj ku kjo orkestër sivjet edhe u nderuar me çmimin e dytë në këtë festival.

Për KultPlus, në lidhje me eksperiencën në këtë festivali, foli dirigjenti Hajrullah Syla, i cili tregoi për dy paraqitjet që kanë pasur këta si orkestër e që janë mirëpritur nga publiku.

“Kemi pasur dy paraqitje, njëra ka qenë e karakterit garues ku në atë natë kanë luajtur orkestra të zgjedhura nga festivali, me 2000 veta në sallë e që jemi pritur tejet mire nga publiku. Ndërsa në paraqitjen e dytë, kemi pas hapësirë për dy vepra, ku njëra ka qenë shqip e tjetra e literaturës botërore. Në këtë paraqitje është prezantuar solisti Eldi Hana me veprën shqiptare koncert për violinë dhe orkestër nga Pjetër Gaci”, pohoi Syla, duke vazhduar të tregojë për paraqitjen me karakter garues ku janë prezantuar me katër vepra.

“Kemi luajtur para një jurie shumë strikte, që me vlerësimin e tyre në mesin e pesë orkestrave na vlerësuan me çmimin e dytë, e që kjo gjë do të thotë shumë për në si pjesëmarrës për herë të parë dhe duke i ditur kushtet e përkrahjes që i bëhet orkestrës sonë”, theksoi dirigjenti Syla, i cili falënderoi shumë Dardan Selimajn i cili ka bërë të mundur kontaktin me këtë festival.

Përveç këtyre paraqitjeve, Orkestra e të Rinjve të Kosovës ka pasur edhe disa workshope dhe vlen të theksohet që kjo ka qenë hera e parë që edhe kjo orkestër por në përgjithësi shteti i Kosovës merr pjesë atje. Dirigjent tjetër i Orkestrës është Kushtrim Gashi.